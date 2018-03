B.B. King faz 86 anos

estadão.com.br

B.B. King comemora nesta sexta-feira 86 anos de idade. Riley Ben King nasceu em 16 de setembro de 1925 no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, e sob o nome artístico se consagrou cantor de blues e um grande guitarrista, sempre com uma Gibson, tradicionalmente batizada de Lucille desde os anos 50, aparecendo em terceiro lugar na lista da Rolling Stone atrás apenas de Jimi Hendrix e Duane Allman.

Ainda hoje, após mais de 60 anos de carreira, B.B. King faz shows. No ano passado passou pelo Brasil, fazendo três apresentações na capital paulista pela turnê One More Time, que sucedeu o anunciado tour de despedida The Farewell Tour de 2006.

Mudou-se para Memphis ainda muito jovem, cenário efervescente da música negra norte-americana e considerado o berço do rock – terra de Elvis Presley – no final dos anos 40, com pouco dinheiro no bolso. Lá, virou nome de clube de blues, a B. B. King Blues Club, hoje com filiais em vários estados.

Seu nome entrou para o Blues Foundation Hall of Fame em 1984 e, três anos depois, para o Rock and Roll Hall of Fame, já ganhou diversos prêmios Grammy e lançou mais de 40 álbuns.