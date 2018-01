B-52's tocará no Brasil

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

A banda B-52s vem ao Brasil no fim do ano, de acordo com a produtora Top Link Music. O grupo norte-americano fará no País duas apresentações no mês de outubro.

A primeira será no Rio de Janeiro, no dia 4, no Vivo Rio, e em São Paulo, a apresentação será no dia seguinte, dia 5, no HSBC Brasil. Os preços dos ingressos e detalhes de venda serão revelados em breve.

O B-52s volta ao Brasil para divulgar seu último trabalho de estúdio, Funplex, lançado em 2008. Esse disco foi o primeiro lançado pela banda em 16 anos.

O grupo foi um ícone da new wave nos anos 80, e soma vários sucessos na sua carreira. Legal Tender, Private Idaho, Party Out of Bounds e Love Shack são alguns hits da banda.