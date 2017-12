Avenger, lenda britânica, toca no Brasil

da equipe Combate Rock

O Avenger, lenda do movimento NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal), finalmente chega esta semana em solo brasileiro. Após 30 anos de carreira, o grupo tem três apresentações pelo país. Os shows acontecem em Jundiaí (13/06 – Aldeia), Santos (14/06 – Fenix Club) e São Paulo (16/06 – Blackmore Rock Bar). Esta rápida passagem é mais uma produção do Projeto Hard N’ Heavy.

No repertório, os fãs com certeza vão delirar com diversos clássicos de “Revenge Attack”, “Run For Your Life”, “Under The Hammer”, “Enforcer & Too Wild To Tame”, entre outras. Os bilhetes para todas as exibições continuam à venda. Mais informações no serviço abaixo.

O Avenger recentemente passou por uma reformulação em seu line-up, que inclusive conta com o vocalista brasileiro Roddy B. Completam o time Liam Thompson (guitarrista – Death in Blood), Sean Jefferies (guitarrista – Fallen Skies, Earthrod), Ian ‘Fuzz’ Fulton (baixo) e Garry Young (bateria). Para quem não sabe o vocalista Roddy B. é Rodrigo BVevino (Ex-Tailgunners, Kvork, ScorpionsCover e Nevermore Cover) que há muitos anos vive na Inglaterra.

Além disso, o Vulcano, grupo precursor do heavy metal no Brasil, foi escalado para abrir as três datas dos britânicos pelo país. A banda recentemente realizou turnê pela Europa para promoção do novo álbum “The Man The Key The Beast” lançado este ano.

As datas do Avenger pelo Brasil são as seguintes:

13/06 – Aldeia – Jundiaí (abertura: Vulcano e Nervosa)

14/06 – Fenix Club – Santos (abertura: Vulcano, Voodoo Priest e Fates Prophecy)

16/06 – Blackmore Rock Bar – São Paulo (abertura: Vulcano e Fates Prophecy)

Serviço Santos

Projeto Hard N’ Heavy apresenta Avenger (UK)

Data: 14 de junho, sexta-feira

Local: Fenix Club

End: Av. Presidente Wilson, 143

Horário: 20h

Bandas de abertura: Vulcano, Voodoo Priest e Fates Prophecy

Ingressos antecipados: R$ 40,00 (1°lote), R$ 45,00 (2°lote), R$ 50,00 (no dia)

Ponto de vendas: Top Shirts, Sound of Fish, Nautica Tattoo (Praiamar Shopping e Litoral Plaza), Reciclarte Cartuchos e Gudstore

Ingresso online: www.ticketbrasil.com.br

Informações: (13) 8128.6420

Serviço São Paulo

Projeto Hard N’ Heavy apresenta Avenger (UK), Vulcano, Fates Prophecy

Data: 16 de junho, domingo

Local: Blackmore Rock Bar

End: Al. Maracatins, 1317 – Moema

Horário: 20h

Ingressos antecipados: R$ 70,00 (meia e inteira promocional) | Na porta: R$ 80,00

Ponto de vendas: Galeria do Rock (Animal Records e Paranoid Records)

Ingresso online: www.ticketbrasil.com.br

Informações: (13) 8128.6420