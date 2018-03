Autobiografia de Pete Townshend pode ser lançada no Brasil em março

Marcelo Moreira

Pete Townshend sempre teve aspirações dentro da literatura, embora seja um dos mais importantes roqueiros da história. Autor de quase 90% das músicas da banda que ajudou a fundar, The Who, sempre esteve ao lado de Bob Dylan no topo dos melhores letristas, emboora nunca tenha tentado fazer poesia, como o próprio Dylan.

A autobiografia do guitarrista inglês, “Who I Am”, lançada no ano passado, está prestes a ser lançada no Brasil via Globo Livros, que deve confirmar o lançamento ainda neste trimestre, com possibilidades de chegada às livrarias ainda em março.

O livro foi a obra relacionada à música mais epserada do ano passado, rivalizando com “Vida”, a ótima autobiografia de Keith Richards, dos Rolling Stones, e “Eu Sou Ozzy”, de Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Townshend, seu livro é um “rito de passagem essencial” para que ele pudesse fazer um balanço crítico em sua carreira musical e vida pessoal.

“Tenho sorte por estar vivo e ter uma história louca para contar, cheia de aventuras insanas e maquinações criativas”, disse à agência de notícias Reuters no ano passado. “Estou satisfeito escrever meu livro, usando a minha ‘voz’ pela primeira vez.”

Atualmente ele está em turnê com o companheiro Roger Daltrey com o Who pelos Estados Unidos e pela Europa. Os dois comemoraram em 2012 50 anos de carreira com a banda, que ainda teve Keith Moon (bateria, morto em 1978) e John Entwistle (baixo, morto em 2002), além de Kenney Jones, que substituiu Moon entre 1979 e 1985 e que hoje participa de algumas reuniões da banda The Faces, extinta em 1975.

O primeiro livro de Townshend, “Horse’s Neck”, foi lançado em 1985, logo depois do primeiro fim do Who – p grupo terminou em dezembro de 1982, mas o anúncio oficial só veio em 1984, para que o grupo voltasse á ativa em 1989.

No Brasil o álbum foi lançado um ano depois pela editora Brasiliense com o nome absurdo de “Treze”, fazendo referência aos 13 contos da obra, que mostrou que o guitarrista não apenas sabia fazer excelentes músicas, mas também tinha amplas condições de não fazer feito na literatura.

“Treze” não é excepcional, com um tom amargo em relação a alguns temas claramente autobiográficos, mas serve como um retrato interessante de um artista inquieto e inteligente, além de polêmico.