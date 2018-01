Autobiografia de Johnny Ramone ganha edição em português

do Terrritório Eldorado

Capa de ‘Commando’ – Divulgação

A autobiografia de Johnny Ramone, da banda norte-americana Ramones, recebeu no começo deste mês a edição em português. O livro se chama Commando, e conta toda a história do grupo além de diversas fotos de shows e bastidores junto com um apêndice especial.

O guitarrista dos Ramones conta casos como uma turnê problemática com a banda Talking Heads, as tensões internas da banda, o começo da carreira, e como ele se tornou padrinho do casamento entre Lisa Marie e Elvis Presley.

O livro ainda é um prato cheio pra quem gosta de listas. Isso porque Johnny era um cara assim, e elegia coisas como os melhores guitarristas, as melhores bandas punk, filmes de terror e jogadores de beisebol.