Atraso em voo adia show do Scorpions em BH do dia 10 para 11 de setembro

O show que o Scorpions faria no dia 10 de setembro foi adiado para o dia seguinte em Belo Horizonte no Chevrolet Hall. De acordo com comunicado divulgado pela produtora Top Link, “problemas de logística” ocasionados por um atraso no voo com os equipamentos da banda entre a Cidade do México e São Paulo impediram que a apresentação fosse realizada na data originalmente agendada para a capital mineira.

“Fizemos um grande esforço de enviar pelo menos parte da banda em outro voo ontem (9) de noite, colocamos a carga no próximo voo possível para Belo Horizonte, mas a companhia aérea atrasou para entregar esses equipamentos e, por mais que banda, produção local e crew estivessem 100% à disposição, a carga não chegou a tempo de a apresentação poder ser realizada”, escreveu a Top Link, em comunicado publicado em seu site na noite de segunda-feira (10).

De acordo com a produtora, o show acontecerá no 11 de setembro no mesmo local e a entrada poderá ser realiza com os mesmos ingressos já adquiridos pelos clientes.

Segundo a Top Link, informações adicionais podem ser obtidas diretamente nas bilheterias do Chevrolet Hall e, caso algum fã não possa comparecer ao show na nova data, deve verificar diretamente no ingresso as explicações sobre as políticas de compra.

A mesma produtora anunciou que os shows agendados para São Paulo nos dias 20 e 21 de setembro, no Credicard Hall não sofreram modificações. Acontecerão normalmente da maneira prevista.