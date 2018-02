Ator Christopher Lee, de Senhor dos Anéis, grava segundo álbum de metal

Revista Rolling Stone Brasil, com informações da agência AP

O ator britânico Christopher Lee, que fez o mago Saruman na trilogia Senhor dos Anéis, completa 91 anos no próximo dia 27 – e ele vai comemorar com heavy metal. Na mesma data, chega às lojas o mais novo trabalho musical do ator, o disco Charlemagne: The Omens of Death. Segundo um comunicado no site do artista, o disco é “100% heavy metal”.

Christopher Lee, que também já atuou emStar Wars, Drácula, e 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, contou com a colaboração de Richie Faulkner, guitarrista do Judas Priest, que fez os arranjos.

O ator e músico – que curiosamente fala fluentemente cinco línguas e se vira em outras três – já tem uma carreira considerável estabelecida. Entre seus trabalhos estão um disco de metal sinfônico, que saiu em 2010, e uma colaboração com Manowar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É o segundo trabalho do ator no estilo, que já havia gravado um álbum em 2010 da série “Charlemagne”, baseado na vida do rei francês Carlos Magno, que governou parte da Europa Ocidental no século IX.