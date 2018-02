At the Gates toca em São Paulo no domingo

da equipe Combate Rock



Banda durante passeio em Caracas – Ingressos para show em SP continuam à venda

Os fãs brasileiros já estão contando as horas para finalmente assistir o dream team do At the Gates, um dos nomes mais respeitados do heavy metal mundial. O supergrupo sueco recentemente deu início à sua primeira turnê pela América Latina. A apresentação de estreia ocorreu na Cidade do México com a casa Circo Volador praticamente lotada.

O único show no país acontece, neste domingo (29/07), no tradicional Hangar 110, em São Paulo. A abertura está sob a responsabilidade do Confronto, umas das novas potencias do metal nacional.

Considerados os precursores do “New Wave of Swedish Death Metal” mais conhecido como “Gothenburg Death Metal sound”, o At the Gates desembarca no Brasil após 22 anos de carreira. Os ingressos para a performance na capital paulistana ainda continuam à venda no site da Ticket Brasil, na Galeria do Rock (lojas Hellion, Mutilation e 255) e, em Santo André (loja Metal CDs), no valor de R$ 70,00 à R$ 90,00.

Esta talvez esta seja a última oportunidade dos brasileiros assistirem, ao vivo, os clássicos da banda, pois eles ainda seguem entre diversas reuniões ao longo dos últimos anos. Os suecos provavelmente devem executar um set list especial.

Neste momento, Tomas ‘Tompa’ Lindberg (vocal), Anders Björler (guitarra), Martin Larsson (guitarra), Jonas Björler (baixo) e Adrian Erlandsson (bateria) segue divulgando o CD “Purgatory Unleashed”, gravado ao vivo no Wacken Open Air, maior festival de Heavy metal do Mundo.

Serviço São Paulo

Abertura: Confronto

Data: 29 de julho de 2012

Local: Hangar 110 – http://www.hangar110.com.br

Endereço: Rua Rodolfo Miranda, 110 – Bom Retiro (próximo a estação Armênia do Metrô).

Hora: 19h

Ingressos online: http://www.ticketbrasil.com.br/evento/atthegates-sp/

Ingressos: Galeria do Rock: loja Hellion 1° andar – (13) 3223.8855 | Mutilation 2° andar (11) 3222.8253 | loja 255 1°andar (11) 3361.6951

Santo André: Metal CDs: R. Dr Elisa Flaquer, 184 – (11) 4994.7565

Valor: R$ 70,00 (1° lote) e R$ 90,00 (2° lote)

Infos: (11) 3229-7442/ 9389-3365 ou sobcontroleproducoes@yahoo.com.br