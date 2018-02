Astros do rock ressuscitam o Rock Aid Armenia 21 anos depois

Marcelo Moreira

Um terremoto mata milhares de pessoas em um longínquo país na fronteira entre Europa e Ásia. Ajuda internacional aparece de todos os lados. Um grupo de músicos se junta e grava uma música e arrecadar fundos. O roteiro é o de sempre quando acontecem tragédias e catástrofes naturais.

Entretanto, somente o Rock Aid Armenia durou 21 anos, entre elaboração do projeto, gravação, execução e envio do dinheiro. Efetivamente, houve uma diferença neste caso: os artistas realmente fiscalizaram o destino das verbas, coisa que não ocorreu em praticamente nenhum outro evento beneficente.

Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, e o seu amigo Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, e que integraram o Rock Aid Armenia, anunciaram que vão gravar uma música, que provavelmente será “Out Of My Mind”, para arrecadar mais dinheiro e aplicá-lo de forma beneficente na Armênia, uma república que fica encravada na região do Cáucaso, entre a Rússia e a Turquia.

Até o final do ano os dois gravarão a música com a ajuda de Nicko McBrain (baterista do Iron Maiden) e do tecladista Jon Lord (ex-Deep Purple). Por que eles retomaram o projeto de ajuda aos armênios depois de 21 anos? Iommi e alguns amigos sempre acompanharam a aplicação dos recursos arrecadados em 1989.

No ano passado, ele e Ian Gillan estiveram em Erevan, a capital da Armênia, e foram a alguns dos locais mais afetados pelo terremoto na época. Eles visitaram uma escola de música e descobriram que o local ainda não foi reconstruído após todo este tempo. E o dinheiro, é claro, foi consumido em outras coisas e acabou. A ideia é arrecadar mais dinheiro para finalmente esguer a escola.

O terremoto armênio de dezembro de 1988 nem foi o mais forte da história – chegou a 7,2 graus na escala Richter, que mede a intensidade dos tremores. O problema é que quase todo o país está encravado em uma cordilheira, o que agravou as consequências.

As imagens feitas à época foram chocantes. Em um tempo onde eram frequentes os eventos beneficentes, roqueiros ingleses se reuniram no projeto Rock Aid Armenia em 1989 para gravar a música “Smoke on the Water”, do Deep Purple, cujos membros cederamos direitos para o projeto.

A versão ficou magnífica e contou com uma constelação de artistas. Veja a lista: Bryan Adams, Ritchie Blackmore (Deep Purple), Bruce Dickinson (Iron Maiden), Keith Emerson (Emerson Lake and Palmer), Ian Gillan (Deep Purple), David Gilmour (Pink Floyd), John Paul Jones (Led Zeppelin), Tony Iommi (Black Sabbath), Alex Lifeson (Rush), Jon Lord (Deep Purple e Whitesnake), Brian May (Queen), Adrian Smith (Iron Maiden), Paul Rodgers (Bad Company), Chris Squire (Yes) e Roger Taylor (Queen).

Aqui você vê três versões de clipes e vídeos feitos nas gravações da versão estelar de “Smoke on the Water”:

http://www.youtube.com/watch?v=5chZyRnK8dU

http://www.youtube.com/watch?v=DHDHAUSXSGg

http://www.youtube.com/watch?v=Odeztf1nK8s