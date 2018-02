Asia lança novo álbum e continua comemorando os 30 anos

Marcelo Moreira, com informações do site Progshine

As comemorações dos 30 anos da banda progressiva Asia entram na reta final e trazem mais um álbum de músicas inéditas, o terceiro após o retorno do quarteto original, em 2006. “XXX”, sintomático, é um album comemorativo, mas bastante inspirado. Traz ótimas composições e um clima de maior entrosamento, tornando-se bem superior aos anteriores desta nova fase – “Phoenix”, de 2008, e “Omega”, de 2010, sem contar o ao vivo “Fantasia Live”, de 2006.

Uma coisa que pode incomodar os puristas é a preodminância dos teclados de Geoff Downes, que muitas vezes coloca a maravilhosa guitarra de Steve Howe em segundo plano. Nada disso, no entanto, é suficiente para estragar a festa. O disco sai pela Frontiers Records e foi produzido por Mike Paxman (Uriah Heep, Status Quo), que já tinha produzido o disco anterior. A capa é de autoria de Roger Dean, o mago que fez quase todas as artes dos álbuns do Yes.

O álbum é coeso, homogêneo – não por acaso, quase todas as faixas são assinadas por Downes e o baixista/vocalista John Wetton, com Howe colaborando em apenas duas das músicas. em uma das edições especiais são 11 faixas, sendo que as duas extras são “Reno” (Silver And Gold) e “I Know How You Feel (Midnight Mix)”.

John Wetton fala sobre o disco: “Nós estamos muito satisfeitos e muito confiantes com o novo disco. Ele mostra, lirica e musicalmente, a essência da banda nos dias atuais. No entanto, são as mesmas 4 pessoas que trouxeram a público o primeiro disco. Se você gosta dele, vai gostar desse disco também.”

Já Steve Howe diz que: “Sempre quisemos recapturar a energia do primeiro disco, o Asia sempre se tratou de ótimas canções e uma incrível musicalidade e eu tenho certeza que os fãs do primeiro disco vão amar o novo.”

Relançamento

As comemorações continuam com o relançamento do álbum de estreia, “Asia “(1982) que foi um estrondoso sucesso na época do seu lançamento, tendo ficado 9 semanas em primeiro lugar como disco mais vendido.

A nova edição do disco sairá em formato box com dois CDs (um contendo o disco remasterizado o outro com faixas ao vivo gravadas na época e inéditas), um livreto contando a história do disco, uma camiseta que será limitada e estará somente no Box, nova arte de Roger Dean e um DVD com o documentário, “Asia – 30 Years On”.

Um novo DVD também será lançado esse ano. Resonance (2012) foi gravado na Suiça na turnê que o grupo fez do disco Omega (2010). O Asia planeja uma turnê mundial, que começa na Inglaterra no mês de dezembro e deve seguir durante todo o ano de 2013.