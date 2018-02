Às vésperas de vir ao Brasil, Jeff Beck lança novo CD

Marcelo Moreira

Jeff Beck se prepara para aportar no Brasil em novembro para finalizar a sua turnê mundial “Emotion and Commotion”, que dá nome ao seu último trabaoho de estúdio, lançado no começo do ano. Só que ele não perdeu tempo e lança nesta semana mais um álbum.”

Em 22 de abril passado, Beck foi agraciado com o seu quinto prêmio Grammy (o Oscar da música norte-aemricana). Durante a cerimônia, fez um show exclusivo no Grammy Museum em Los Angeles. O vídeo e o áudio dessa rápida apresentação serão lançados pela Atco Records com o nome “Live and Exclusive From The Grammy Museum”, gravado em frente a uma platéia intimista de 200 pessoas.

A apresentação traz a qualidade de sempre do guitarrista inglês, um show soberbo, com precisão e sutilezas dignas de um mestre da guitarra e de um gênio da música de nosso tempo.

A banda de Beck tem hoje Narada Michael Walden na bateria, Rhonda Smith no baixo e Jason Rebello no teclado. O quarteto executou oito canções, quatro delas de “Emotion & Commotion”, onde o guitarrista é acompanhado por uma uma orquestra de 64 músicos em algumas faixas, como na “Symphony No. 5,” de Gustav Mahler, e “Nessun Dorma,” de Puccini.

O disco traz ainda versões, incluindo homenagens a Jeff Buckley (em “Corpus Christi Carol”), ao “Mágico de Oz” (“Somewhere Over the Rainbow”) e a Screamin’ Jay Hawkins” (“I Put a Spell on You”, com a ótima cantora Joss Stone nos vocais).

Lista de faixas:

1. Corpus Christi Carol

2. Hammerhead

3. Over The Rainbow

4. Brush With The Blues

5. A Day In The Life

6. Nessun Dorma

7. How High The Moon

8. People Get Ready

JEFF BECK NO BRASIL

RIO DE JANEIRO

Onde: Vivo Rio — Avenida Infante Dom Henrique, 85, Flamengo

Quando: 24 de novembro

Preços: entre R$ 100 e R$ 400

SÃO PAULO

Onde: Via Funchal – Rua Funchal, 65, Vila Olímpia

Quando: 25 de novembro

Preços: entre R$ 100 e R$ 300