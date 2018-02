As novas caras do metal internacional

Marcelo Moreira

Depois de a praga do new metal ter empesteado o meio musical nos anos 90, eis que o século XXI traz novo fôlego à música pesada, em especial nos Estados Unidos. O maior expoente do chamado new thrash metal é a banda Lamb of God, que toca em São Bernardo do Campo no dia 26 de setembro, em sua primeira visita ao Brasil, em turnê de seu último álbum, “Wrath”.

As características desta vertente do metal é buscar sons mais limpos e modernos, com vocais urrados e guitarras menos saturadas, com toques progressivos e letras mais complexas – ao contrário das bandas europeias, ainda arraigadas ao estilo alemão, mais duro e reto, ou no estilo old school, com um som calcado no thrash metal norte-americano dos anos 80.

Além do Lamb of God, merecem destaque o Mastodon, que segue na linha mais cadenciada do Black Sabbath, e o High on Fire, mais rápido e mais pesado, com guitarras distorcidas ao extremo, mas sem muita saturação.

Na linha das bandas novas que tentam recriar o clima do thrash oitentista vem o Black Tide, também norte-americano e com um vocalista de apenas 17 anos. Seu único álbum até agora, “Light from the Above”, foi um dos mais vendidos dentro do heavy metal em 2008.

Na Inglaterra, o movimento também ressurge com o Gama Bomb, fiel seguidor de Metallica e Megadeth do começo dos anos 80, e o Evile, que aposta em uma sonoridade mais europeia, transitando entre o thrash alemão dos anos 80 e a música extrema dos anos 90 praticada na Suércia.

Show Lamb of God

ESPAÇO LUX – Rua Antonio Luiz Valério, 93 – Centro -São Bernardo do Campo – São Paulo

http://www.espacolux.com.br – 11 4339-4903 – 4339-3613

Ingressos: R$70 (primeiro lote – valor para estudante/meia entrada e promocionais) e R$80 (segundo lote – valor para estudante/meia entrada e promocionais)

Locais da venda antecipada: LOJA 255 (Galeria do Rock, Rua 24 de Maio, 62, primeiro andar, loja 255, São Paulo-SP,fone: 0xx11 3361-6951).

ESPAÇO LUX (Rua Antonio Luiz Valério, 93, São Bernardo do Campo,São Paulo, fone: 0x11 11 4339-4903).

Venda de ingressos pela internet: www.liberationstore.net