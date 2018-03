'As mulheres revolucionaram o heavy metal', diz líder do Sirenia

Após grande show no maior festival de heavy metal do Mundo, Sirenia desembarca para três shows no Brasil

Costábile Salzano Jr.

Com o prestigio de ser considerada uma das maiores bandas de Gothic Metal da atualidade, o Sirenia está de volta ao Brasil para divulgar o álbum “The Enigma of Life”, lançado pela gravadora Nuclear Blast Records. Os noruegueses se apresentam em São Paulo (29 e 30 de outubro – Blackmore Rock Bar) e Rio de Janeiro (2 de Novembro – Recreativo Caxiense).

O grupo atualmente vive um período de glórias e não esconde a felicidade por crescer no tão concorrido cenário do heavy metal. A reportagem conversou com o lider Morten Veland para saber como está a expectativa dos músicos para reencontrar seus obcecados fãs brasileiros, a repercussão do novo álbum, discorreu sobre a importância das mulheres no cenário e revelou que já está pensando no próximo disco.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que o público brasileiro pode esperar dessa nova passagem do Sirenia pelo Brasil?

Morten Veland: Nós realmente estamos muito ansiosos para voltar ao Brasil. Temos memórias maravilhosas dos shows no Rio de Janeiro e São Paulo da nossa última turnê por ai e, com certeza, teremos grandes momentos desta vez também. É sempre um grande prazer tocar para o público brasileiro, vocês detonam! Nós definitivamente iremos dar nossa melhor performance para vocês.

O que você pode adiantar sobre o repertório dos shows. Alguma surpresa?

Morten Veland: Desta vez, preparamos um longo set list. Tocaremos músicas de todos os nosso álbuns. Então, espero fazer todos os nossos fãs felizes mesmo que eles prefiram as novas ou velhas composições.

O Sirenia já gravou bons discos. Qual é a sua determinação na hora de compor? O que te inspira?

Morten Veland: Eu sempre compus do fundo do meu coração e escrevo do fundo da minha alma. Isto aconteceu desde o começo da minha carreira. Minha maior inspiração para compor é o outono e o inverno norueguês. É desta forma que desencadeio os meus sentimentos para criar música e assim por colocar meus sentimentos nas canções. Minha vida é minha maior inspiração para as minhas letras.

Você acredita que está é a melhor fase do Sirenia?

Morten Veland: Acredito que o Sirenia sempre está teve uma personalidade, mas agora exploramos coisas novas em nosso conceito musical. Podemos dizer que sim.

Na minha opinião, o som da banda está mais evidente. Você acredita que vocês evoluíram musicalmente?

Morten Veland: Eu toquei todos os instrumentos no nosso último trabalho exceto os violinos, então talvez eu tenha progredido (risos). Definitivamente, tenho trabalhado muito nos últimos anos para melhorar minhas habilidades técnicas e tornar o Sirenia mais maduro. Cada minúsculo detalhe está sujeito a um monte de pensamentos e experimentações. Também sinto que Ailyn fez grande melhoria com ela cantando no último álbum.

Qual é a música que você está mais orgulhoso de ter composto?

Morten Veland: The Enigma of Life. Acredito que está é a melhor musica que já compus.

Recentemente, o Sirenia se apresentou no Wacken, considerado o maior festival de heavy metal do Mundo. O que você tem a dizer desta experiência?

Morten Veland: Foi maravilhoso tocar no Wacken. O público foi fantástico! Foi muito bom sentir toda a energia que envolve o festival. Fãs de todas as partes do Mundo unidos em um mesmo lugar é algo único. Espero voltar ao Wacken em breve.

Como você vê a atual presença das mulheres no heavy metal com a importância de Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Doro Pesch, Tarja Turunen, Amy Lee (Evasnescence), Angela Gossow (Arch Enemy), Dani Nolden (Shadowside), Anneke van Giersbergen (Agua de Annique) e a sua vocalista Ailyn?

Morten Veland: Penso que em 2011, homens e mulheres são iguais em nossa sociedade, pelo menos na maior parte do mundo. As mulheres definitivamente revolucionaram a cena do heavy metal nos últimos 20 anos. Eu sempre amei o som de uma banda de metal pesada combinado com uma bela voz feminina. E eu sempre pensei que a variação foi uma coisa boa. Eu sinto que há mais diversidade na cena do metal hoje em dia do que no passado.

Voltando ao novo disco. Quais são as músicas que você particularmente está mais satisfeito em ter gravado? O feedback dos fãs determina que este é o melhor disco da carreira do Sirenia?

Morten Veland: Eu amo todas as músicas deste álbum! Sinto que todas merecem o seu espaço no disco. As 12 composições foram escolhidas de um monte de músicas 30-40, e as presentes neste registro são as minhas prediletas. Eu acho que é difícil determinar o que define o melhor material, será uma questão de preferências. Mas a resposta dos fãs é o mais importante.

Quais são as suas bandas favoritas no momento. Conhece ou gosta de alguma banda brasileira?

Morten Veland: Não tenho escutado muitas coisas novas. Me prendi nos anos 70, 80 e começo do anos 90. Escuto coisas novas mas não me prendo a nomes. Eu adoro o antigo Sepultura, com o Max nos vocais.

Quais são os seus planos para 2011?

Morten Veland: Queremos fazer mais shows e trabalhar em um novo disco durantes as turnês.

**Agradecimentos ao site The Ultimate Press

Serviço São Paulo

Data: 29/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: 20h (abertura da casa às 18h)

Banda de abertura: Mellinne

Ingressos: 1°lote: R$ 60,00 | 2°lote: R$ 80,00 | Na porta: R$ 100,00 (Preços para Ingressos Promocionais antecipados e Estudantes)

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Serviço After Party

Data: 29/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: a partir das 23h

Ingressos: R$ 22,00

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Serviço show extra São Paulo

Data: 30/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: 20h (abertura da casa às 18h30)

Ingressos: 1°lote: R$ 65,00 | 2°lote: R$ 80,00 (Preços para Ingressos Promocionais antecipados e Estudantes)

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br