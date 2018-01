As imagens marcantes dos punks paulistanos

Marcelo Moreira

A cena punk paulistana é bastante reverenciada por fãs, músicos, jornalistas e especialistas em geral, mas infelizmente é pouco estudada. São poucos os registros históricos de qualidade e que realmente mostram a importância do gênero musical e do movimento que completou 30 anos em 2012 na cidade.

O fotógrafo Rui Mendes demorou muito – demais, na verdade -, mas finalmente colocou seu incrível acervo à disposição do público em uma exposição que merece ser apreciada além do mero aspecto histórico.

“Punk” está em cartaz no Espaço Cult, da revista de mesmo nome, em São Paulo. Entre as fotos históricas, é possível ver João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, nem tão gordo e fazendo pose de rock star n os palcos paulistanos.

Também é possível ver o jovem Clemente Nascimento, da banda Inocentes, encarando “adversários” (inimigos?) em frente a uma casa noturna minutos antes de uma das milhares encrencas e tretas entre as várias facções punks da época – todas inimigas entre si.

“Era tudo uma bagunça. Os punks do ABC odiavam os de Osasco, que não se davam bem com os da zona norte paulistana, que detestavam os do centro”, diz Mendes em depoimento à revista Rolling Stone Brasil.

Mais do que uma homenagem, a mostra é um tributo a um tempo onde ser diferente e contestador era perigoso e socialmente inaceitável, ainda que a ditadura militar estivesse terminando. É a chance de ver um momento histórico em imagens de seus protagonistas.

Acima: João Gordo em ação (foto: Rui Mendes)

Rui Mendes

Clemente, dos Inocentes (de frente, ao centro), no meio de uma confusão em frente a uma casa noturna

Serviço

Punk

4° Mostra São Paulo de Fotografia

Data: até 23 de fevereiro

Horário: Segunda a sexta das 11h30 às 20h30; sábado das 10h00 às 14h00

Local: Espaço Revista CULT – Rua Inácio Pereira da Rocha, 400 – Pinheiros, São Paulo/SP

Entrada franca