Arctic Monkeys lançará novo CD no segundo semestre de 2011

Boas notícias para os fãs da banda liderada por Alex Turner, o Arctic Monkeys. Um novo trabalho e o quarto de inéditas do grupo está previsto para ser lançado ainda neste ano, no segundo semestre.



Os integrantes do Arctic Monkeys em estúdio. (Divulgação)De acordo com a revista musical ‘NME’, a banda está em estúdio desde o fim do ano passado. As gravações que começaram em Londres, na Inglaterra, agora estão sendo realizadas em Los Angeles, EUA.

Esse trabalho conta com a produção de James Ford. Essa não é a primeira vez que o produtor trabalha com a banda. Ford já produziu outros álbuns do grupo: “Favourite worst nightmare”, de 2007 e “Humbug”, de 2009.