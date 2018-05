Arctic Monkeys lança na web 'Suck It And See'

Luciano Borborema – Território Eldorado

A banda britânica Arctic Monkeys disponibilizou no seu site oficial o seu novo trabalho que está previsto para ser lançado no dia 6 de junho. Suck It And See é o quarto álbum do grupo e tem uma pegada mais pop.

Os singles Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair e Brick By Brick já foram lançados pela banda na internet. O álbum foi gravado em Los Angeles, no Sound City Studios, onde nasceu o mítico Nevermind, do Nirvana. Ele chegará às lojas nos formatos CD, vinil e digital.