'Aqualung', do Jethro Tull, ganha supercaixa de luxo

Marcelo Moreira

Em uma de suas muitas passagens por São Paulo, o cantor e flautista Ian Anderson, do Jethro Tull, garantiu que o baú da banda está cheio de raridades e músicas inéditas nunca lançadas, mas que jamais veriam a luz do dia. “Se não foi publicada à época não há porque ser editado 10, 15, 30 anos depois. Além de demandar um caro e lento trabalho ‘arqueológico’, é considero algo mórbido por parte de alguns ficar caçando velharias e raridades quase inaudíveis e sem muita qualidade”, disse o músico pouco antes de um show no Via Funchal em 2001.

Parece que ele está mudando de ideia, pelo menos parcialmente. Lançado originalmente em 1971, o álbum “Aqualung”, a maior obra-prima da banda e o seu maior sucesso, ganhará uma “edição de luxo” e ampliada para marcar os 40 anos de seu lançamento.

“Aqualung: 40th Anniversary Collector’s Edition” tem lançamento programado para dia 31 de outubro trazendo cinco CDs/DVDs, além de uma reedição do álbum em vinil de 180 gramas, com reprodução exata da capa dupla original.

Na parte principal, são dois CDs com o trabalho na íntegra em uma nova mixagem, além de vários bônus com gravações raras, takes alternativos músicas inéditas. A caixa contém ainda DVD e Blu-Ray com “Aqualung” em três mixagens diferentes (Surround, 5.1 New Mix e Quadrifônico), além das raridades. Completando o pacote, um grande livreto de 48 páginas repleto de entrevistas inéditas e fotos raras.

Para os mortais que não terão condições de gastar a fábula que a caixa vai custar, está previsto o lançamento de uma edição dupla europeia com os dois CDs. Por enquanto, náo há qualquer previsão de lançamento da caixa ou da edição dupla no Brasil ou nos Estados Unidos em 2011.

Músicas do pacotão:

LP:

Lado 1

1. Aqualung (New Stereo Mix)

2. Cross-Eyed Mary (New Stereo Mix)

3. Cheap Day Return (New Stereo Mix)

4. Mother Goose (New Stereo Mix)

5. Wond’ring Aloud (New Stereo Mix)

6. Up To Me (New Stereo Mix)

Lado 2

1. My God (New Stereo Mix)

2. Hymn 43 (New Stereo Mix)

3. Slipstream (New Stereo Mix)

4. Locomotive Breath (New Stereo Mix)

5. Wind-Up (New Stereo Mix)

CD1

1. Aqualung (New Stereo Mix)

2. Cross-Eyed Mary (New Stereo Mix)

3. Cheap Day Return (New Stereo Mix)

4. Mother Goose (New Stereo Mix)

5. Wond’ring Aloud (New Stereo Mix)

6. Up To Me (New Stereo Mix)

7. My God (New Stereo Mix)

8. Hymn 43 (New Stereo Mix)

9. Slipstream (New Stereo Mix)

10. Locomotive Breath (New Stereo Mix)

11. Wind-Up (New Stereo Mix)

