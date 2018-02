Após se despir, Rita Lee perde verba de patrocínio

A cantora Rita Lee disse que perdeu um patrocinador após tirar a calça durante um show em Brasília. “Alegrai-vos, reacionários, perdi o patrocínio de um banco porque mostrei a bunda”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Em uma apresentação no dia 4, Rita Lee se despiu diante do público. Ela já havia tirado a calça em um outro show, no início do ano, em Saquarema, Rio de Janeiro. A cantora também anunciou pelo Twitter que deve encerrar o “minitour” do seu mais recente álbum, Reza. “Nunca tive padrinho, nunca fui amiga de cartola, nunca recebi incentivo, nunca fiz teste do sofá. Bye, bye, minitour Reza”, publicou.