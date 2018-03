Após queda, Steven Tyler faz show no Paraguai com olho roxo

estadão.com.br – com informações da Reuters

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, que sofreu uma queda na última terça-feira, 25, está recuperado e se apresentou para milhares de fãs nesta quarta-feira (26) em Assunção, no Paraguai. Tyler, de 63 anos, teve que ser atendido em um hospital da capital paraguaia devido a lesões faciais e dois dentes superiores quebrados depois de cair no quarto do hotel onde estava hospedado.

Os organizadores explicaram que o cantor teve problemas gastrointestinais e desidratação quando anunciaram o adiamento de 24 horas do concerto, antes previsto para acontecer na terça-feira. Tyler “descansou durante a noite, dormiu bem, acordou bem e está mentalmente e fisicamente bem”, disse ao jornal ABC Marcelo Antúnez, porta-voz da organização local do concerto.