Após ingressos esgotados, show extra do Scorpions será em 21 de setembro

Os ingressos para o show que o Scorpions fará em São Paulo no dia 20 de setembro simplesmente se esgotaram. Com isso, a produtora Time For Fun anunciou uma apresentação extra da banda alemã para o dia seguinte (21) no mesmo local: o Credicard Hall. O evento faz parte da “Final Sting Tour 2012″ do clássico grupo de hard rock.

De acordo com a T4F, que organiza os shows em conjunto com a Top Link Music, a pré-venda de ingressos (exclusiva para clientes Credicard, Citibank e Diners) acontece entre os dias 4 e 10 de junho, na internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588; no Credicard Hall, que é bilheteria oficial e não cobra taxas; e nos demais pontos de vendas espalhados pelo Brasil, que cobram taxa de conveniência.

Para o púbico em geral, os ingressos começam a ser vendidos em 11 de junho, nos mesmos pontos de venda.

Os valores dos ingressos continuam os mesmos: super salgados. O preço para a pista normal, por exemplo, está saindo por R$ 280,00. Para a famigerada pista premiu, a singela quantia de R$ 600,00!!!

Veja abaixo os valores detalhados por setor:

Camarote I -> R$ 600,00 (NORMAL) R$ 300,00 (½ ENTRADA)

Camarote II -> R$ 500,00(NORMAL) R$ 250,00 (½ ENTRADA)

Pista Premium -> R$ 600,00 (NORMAL) R$ 300,00 (½ ENTRADA)

Pista -> R$ 280,00 (NORMAL) R$ 140,00 (½ ENTRADA)

Plateia Superior I -> R$ 200,00 (NORMAL) R$ 100,00 (½ ENTRADA)

Plateia Superior II -> R$ 180,00 (NORMAL) R$ 90,00 (½ ENTRADA)

Plateia Superior III -> R$ 140,00 (NORMAL) R$ 70,00 (½ ENTRADA)

Plateia Superior (Visão Parcial) -> R$ 120,00 (NORMAL) R$ 60,00 (½ ENTRADA)