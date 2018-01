Após câncer, Sharon Jones anuncia novo álbum e promete voltar aos palcos

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Após uma longa luta contra um câncer, Sharon Jones anuncia retorno ao mundo da música. No começo deste ano, a cantora de soul passou por uma cirurgia de retirada de um tumor e cancelou todos os shows e adiou o lançamento do disco Give the People What They Want para o dia 14 de janeiro.

A cantora ainda confirmou que retorna aos palcos do dia 6 de fevereiro, com show marcado em Nova York, nos Estados Unidos. Nessas apresentações, o grupo The Dap-Kings acompanha a cantora. A banda ficou conhecida ao gravar com Amy Winehouse seu segundo álbum, Back to Black (2006).