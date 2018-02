Após cancelamentos em 2010, Limp Bizkit confirma shows no Rio e em SP

estadao.com.br

SÃO PAULO – O Limp Bizkit confirmou através de seu site oficial duas apresentações no Brasil, ainda no mês de julho. Em outubro passado, o grupo desmarcou em cima da hora shows marcados para São Paulo e Belo Horizonte, alegando que o vocalista Fred Durst estava com problemas de saúde.

Divulgação O novo disco conta com a formação original da banda

A turnê deve promover o novo disco dos roqueiros, Gold Cobra, lançamento que marcou a reunião dos membros originais do grupo, incluindo o elogiado e sempre esquisitão guitarrista Wes Borland.

No dia 23 de julho a banda se apresenta na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os fãs poderão ver o Limp Bizkit no Via Funchal, dia 26. Acompanhando a tendência do últimos shows internacionais no país, a pista será dividida em dois setores: normal e vip. Confira abaixo os preços.

INGRESSOS

São Paulo

Pista – R$ 140

Mezanino – R$ 180

Camarote – R$ 300

Pista premium – R$ 300

Rio de Janeiro

Pista – R$ 160

Pista premium – R$ 300