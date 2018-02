Após anunciar turnê de despedida, Scorpions prepara novo álbum

Luciano Borborema – Território Eldorado

A banda alemã que corre o mundo fazendo uma turnê de despedida e recentemente desmentiu o fim do grupo, anunciou que está preparando um novo álbum. Em entrevista à Billboard, o guitarrista Matthias Jabs, o disse que o disco será composto por faixas escritas na década de 80 e que não entraram nos trabalhos Blackout e Love At First Sight.

“Temos por volta de 18 músicas dessa época. Revisamos boa parte delas, tivemos que reescrever a maioria e no momento em que acharmos as 12 melhores, as colocaremos no álbum”, declarou.

“Sempre fizeram pedidos para lançarmos um material extra referente àquela época. Agora será possível ver o que ficou de fora destes dois álbuns históricos”, disse ainda.

O guitarrista ainda falou da turnê de despedida e do possível fim do grupo. “A atual turnê será a última da banda, mas não é por isso que nós acabaremos. Não queremos mais fazer shows para sermos lembrados como uma banda que fazia ótimas performances ao vivo. Não queremos envelhecer sob os holofotes”, completou Matthias Jabs.



Integrantes do Scorpions. (Divulgação)



Scorpions no Brasil

A banda incluiu o país na turnê de despedida do grupo, intitulada Final Sting Tour 2012. Os veteranos roqueiros vão tocar em São Paulo, no dia 20 de setembro, no Credicard Hall. A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 2010.

Os ingressos para apresentação estão à venda pelo site da Tickets For Fun, pelo telefone 4003-5588 e na bilheteria do Credicard Hall. Além de mostrar as faixas do último álbum Comeblack (2011), o quinteto irá tocar alguns de seus principais hits, como Wind of change, Still loving you e Rock you like a hurricane.