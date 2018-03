Apocalyptica toca no Brasil em junho

da equipe Combate Rock



Grupo é uma das atrações mais esperadas dos últimos anos no país

Após muitos rumores e boatos no final do ano passado e que resultou na frustração de fãs do país inteiro, a orquestra rock Apocalyptica finalmente virá ao Brasil. A produtora Dark Dimensions orgulhosamente acaba de confirmar, até o momento, única apresentação do grupo no país. O show está agendado para 2 de junho, no Carioca Club, em São Paulo.

Os ingressos já estão à venda pela internet em http://darkdimensions.webstorelw.com.br. As entradas também estarão disponíveis nas lojas Lady Snake e Rockland (Galeria do Rock), a partir do dia 8 de março.

Neste momento, Eicca Toppinen (violoncelo), Paavo Lötjönen (violoncelo), Perttu Kivilaakso (violoncelo), Mikko Sirén (bateria) e Tipe Johnson (vocalista) estão em plena turnê de promoção do aclamado álbum “7th Symphony” (2010).

O Apocalyptica ficou mundialmente famoso quando lançou “Plays Metallica by Four Cellos”, álbum que traz versões das clássicas músicas do Metallica tocadas por violoncelos. O disco foi certificado com ouro na Polônia e platina na Finlândia, vendendo aproximadamente 800.000 exemplares. Todos os integrantes da banda frequentaram a Academia Sibelius em Helsinque, única universidade de música na Finlândia e considerado um dos maiores conservatórios europeus.

Além de suas músicas próprias, eles já regravaram composições de Edvard Grieg (compositor norueguês), Pantera, Rammstein, Sepultura, Slayer, Faith No More, David Bowie (Música Heroes, gravada em alemão com o nome Helden), Iron Maiden (Aces High, The Trooper), Led Zeppelin (Stairway to heaven), Black Sabbath (Spiral Architect).

Esta será a segunda passagem do Apocalyptica pelo Brasil. Os músicos se apresentaram, em 2005, no Credicard Hall, como abertura para o Megadeth. Naquela ocasião, o público ficou extremamente impressionado com tamanha qualidade musical e foi considerado uma das melhores apresentações daquele ano.