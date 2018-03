Apocalyptica toca no Brasil em 2012

Flávio Leonel – Roque Reverso *

O Apocalyptica voltará ao Brasil em 2012. De acordo com o site oficial da banda finlandesa, há um show agendado para o dia 12 de janeiro, em São Paulo, no Via Funchal.

Além da capital paulista, a América do Sul ainda será contemplada com mais duas apresentações: no dia 13 de janeiro, em Buenos Aires, na Argentina; e no dia seguinte, em Santiago, no Chile.

Para quem ainda não conhece o grupo, o Apocalyptica toca heavy metal com instrumentos de música clássica, mais precisamente o violoncelo. Todos os formadores da banda frequentaram a Academia Sibelius, localizada em Helsinque, única universidade de música na Finlândia e considerado um dos maiores conservatórios europeus.

Formada em 1993, a banda se reuniu para fazer inicialmente covers do Metallica com violoncelos. Em 1996, lançaram o seu primeiro álbum, o ótimo “Plays Metallica by Four Cellos”, onde é possível encontrar apenas músicas muito bem tocadas da banda norte-americana de thrash metal.

Com o passar do tempo, abriram o leque de covers e gravaram músicas de outras bandas, como o Sepultura, o Faith No More e o Pantera. Como conhecimento musical nunca faltou aos integrantes, as composições próprias foram surgindo e o Apocalyptica lançou vários discos com material inédito. Hoje, são 7 álbuns gravados, sendo que o disco ”7th Symphony”, lançado em agosto de 2010, é o mais recente.

A banda finlandesa é formada atualmente por três violoncelistas (Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen e Perttu Kivilaakso) e, desde 2005, por um baterista: Mikko Sirén.

Foi justamente em 2005 que o Apocalyptica veio pela primeira vez ao Brasil. Em São Paulo, o grupo abriu o show do Megadeth no Credicard Hall e deixou o público impressionado com tamanha qualidade musical. Justamente por isso, não é exagero dizer que o show de janeiro é imperdivel para quem gosta de boa música.

Por enquanto, não há informações sobre os preços dos ingressos. Enquanto isso, fique com um vídeo descolado no YouTube que mostra toda a qualidade do Apocalyptica tocando “Nothing Else Matters”, do grande Metallica.

*Flávio Leonel é editor do ótimo blog Roque Reverso.