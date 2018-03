Apocalyptica confirma retorno ao Brasil em junho

Flávio Leonel – Roque Reverso *

Agora parece que é para valer! O Apocalyptica confirmou que voltará ao Brasil. De acordo com a produtora Dark Dimensions, o grupo finlandês fará show em São Paulo, no Carioca Club, no dia 2 de junho. A banda também anunciou, por meio do Facebook, que se apresentará no dia seguinte no Bar Opinião, em Porto Alegre.

Com as confirmações, o grupo paga uma prometida dívida com os fãs brasileiros, já que, no começo de 2012, cancelou uma apresentação que faria no País em 12 de janeiro.

Na ocasião, o Apocalyptica alegou que problemas com o produtor responsável pelos shows no Brasil e no Chile foram os motivos do cancelamento da apresentação, que estava prevista inicialmente para acontecer no Via Funchal, em São Paulo, mas que, depois, de uma hora para outra, mudou para o Guarujá (???), com entrada gratuita (???), algo raro atualmente para shows internacionais.

Agora, pelo menos para o show de São Paulo no Carioca Club, parece que está tudo certo. O valor do ingresso promocional para a pista é de R$ 90,00. No dia da apresentação, o valor subirá para R$ 140,00.

O preço cobrado para o camarote é de R$ 220,00 e há valor específico para estudantes para ambos os setores. Os ingressos podem ser comprados no site http://www.darkdimensions.com.br/ ou na Galeria do Rock, nas lojas Ladysnake e Rockland.

Em relação à apresentação de Porto Alegre, não encontramos ainda informações sobre o show. Se você quiser ir se atualizando, pode entrar direto no local específico de compra de ingressos do Bar Opinião, no seguinte endereço: http://www.opiniaoingressos.com.br/loja

Para quem ainda não conhece o grupo, o Apocalyptica toca heavy metal com instrumentos de música clássica, mais precisamente o violoncelo. Todos os formadores da banda frequentaram a Academia Sibelius, localizada em Helsinque, na Finlândia e considerada um dos maiores conservatórios europeus.

Formada em 1993, a banda se reuniu para fazer inicialmente covers do Metallica com violoncelos. Em 1996, lançaram o seu primeiro álbum, o ótimo “Plays Metallica by Four Cellos”, onde é possível encontrar apenas músicas muito bem tocadas da banda norte-americana de thrash metal.

Com o passar do tempo, abriram o leque de covers e gravaram músicas de outras bandas, como o Sepultura, o Faith No More e o Pantera. Como conhecimento musical nunca faltou aos integrantes, as composições próprias foram surgindo e o Apocalyptica lançou vários discos com material inédito. Hoje, são 7 álbuns gravados, sendo que o disco ”7th Symphony”, lançado em agosto de 2010, é o mais recente.

A banda finlandesa é formada atualmente por três violoncelistas (Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen e Perttu Kivilaakso) e, desde 2005, por um baterista: Mikko Sirén.

Em 2005, o Apocalyptica veio pela primeira vez ao Brasil. Em São Paulo, o grupo abriu o show do Megadeth no Credicard Hall e deixou o público impressionado com tamanha qualidade musical. Não é exagero dizer que o show de junho é imperdivel para quem gosta de boa música.