Anvil é a nova atração do Metal Open Air

Marcelo Moreira

Correndo contra o tempo, a organização do Metal Open Air anuncia mais uma atração internacional de peso para o festival que ocorre em São Luís, no Maranhão, em abril. O trio canadense Anvil, que retornou ao mundo do rock depois do maravilhoso documentário sobre a história da banda, está cotado pazra ser uma das atrações principais.

O documentário foi licenciado pela Die Hard Records, que o lançou em versão nacional no final do ano passado. “Anvil! The Story of Anvil” tem a direção de Sacha Gervasi, que mostra de forma corajosa e inteligente como o show business pode ser cruel e injusto.

A fita é a luta fracassada de Steve “‘Lips” Kudlow (vocal e guitarra) e Robb Reiner (baterista) para atingir o estrelato. Enquanto tentam se segurar em uma série de subempregos com salários de miséria, acalentam o sonho de um adia tocar para milhares de fãs como os conterrâneos Rush e Triumph e os ídolos Iron Maiden, Anthrax e Metallica.

De forma sincera e honesta e muito corajosa, Kudlow Reiner se expõem de forma comovente na tela e não se intimidam diante dos fracassos e das portas fechadas em 28 anos de busca incessante pelo sucesso. A ironia de tudo isso é que finalmente a fama chegou, ainda que de forma mais modesta, com o lançamento do documentário na Europa.

O Anvil teve início em 1973, quando o guitarrista Steve Kudlow e o baterista Robb Reiner começaram a tocar juntos em Toronto. A partir de 1978 se juntaram a Dave Allison (guitarra e vocais) e Ian Dickson (baixo). A banda possui 16 trabalhos lançados no total e se prepara para lançar o próximo.

Entre as atrações já confirmadas estão os norte-americanos do Anthrax, com a volta de Joey Belladonna nos vocais, Blind Guardian, Grave Digger, Dio Disciples, Obituary, Exodus, Destruction, OTEP, Fear Factory e Volbeat além das nacionais Krisiun, Andre Matos, Torture Squad, Shaman, entre outros.

SERVIÇO – METAL OPEN AIR

Data: 20, 21 e 22 de abril

Abertura dos Portões: 09h

Início dos Shows: 13h

Local: Parque Independência

Endereço: Bairro São Cristóvão – CEP: 65055-420 – São Luís – Maranhão

Informações: www.metalopenair.com

Classificação Etária: 14 anos



INGRESSOS ANTECIPADOS PROMOCIONAIS

Passaporte Pista 2º Lote – R$ 400

Passaporte Pista Estudante 2º Lote – R$ 200 – ESGOTADO

Passaporte Camarote + MG Area – R$ 850

Passaporte Camping: R$ 100 por pessoa

A Ticket Brasil cobra taxa de conveniência de 20% sobre as compras de passaportes efetuadas no site da empresa e no site oficial do evento.

ATENÇÃO ESTUDANTES: Antes de adquirir o seu ingresso, confira como funciona a política de meia-entrada do estado do Maranhão.

PONTOS DE VENDA: http://www.metalopenair.com e http://www.ticketbrasil.com.br