Anvil, a banda mais 'azarada' do mundo, toca em SP

A banda de metal mais cult da atualidade finalmente tocará no Brasil. Depois de virar estrela de cinema no documentário que retratou sua carreira, o trio canadense voltou à vida desde 2008, abrindo shows de grandes bandas e fazendo uma turnê concorrida pela Europa e pelos Estados Unidos.

O Anvil fará dobradinha com os alemães do Primal Fear no da 27 de fevereiro em São Paulo no Carioca Club, no bairro de Pinheiros, na zona oeste. apresentação será uma oportunidade para assistir a uma excelente banda de heavy metal, com certeza uma das mais injustiçada no mundo musical.

O documentário que ressuscitou o grupo é “Anvil! The Story of Anvil”. O filme conta a história da banda e traz depoimentos de grandes nomes do metal como o líder do Motorhead, Lemmy Kilmister, Lars Ulrich do Metallica e Slash. Michael Moore, responsável pelos documentários mais vistos do mundo, cita o filme do Anvil como um dos documentários mais incríveis que viu nos últimos tempos.

O Anvil teve início em 1973, quando o guitarrista Steve Kudlow e o baterista Robb Reiner começaram a tocar juntos em Toronto. A partir de 1978 se juntaram a Dave Allison (guitarra e vocais) e Ian Dickson (baixo). A banda possui 16 trabalhos lançados no total e se prepara para lançar o próximo.

Documentário

O hoje trio canadense voltou às manchetes com a obra-prima “Anvil! The Story of Anvil”, documentário de Sacha Gervasi, que mostra de forma corajosa e inteligente como o show business pode ser cruel e injusto. Ficq claro que o Anvil ganhou notoriedade no começo dos anos 80 e que até teve chance de estourar, mas ficou no quase. A fita é a luta fracassada de Steve “‘Lips” Kudlow (vocal e guitarra) e Robb Reiner (baterista) para atingir o estrelato. Enquanto tentam se segurar em uma série de subempregos com salários de miséria, acalentam o sonho de um adia tocar para milhares de fãs como os conterrâneos Rush e Triumph e os ídolos Iron Maiden, Anthrax e Metallica. De forma sincera e honesta e muito corajosa, Kudlow Reiner se expõem de forma cmovente na tela e não se intimidam diante dos fracassos e das portas fechadas em 28 anos de busca incessante pelo sucesso. A ironia de tudo isso é que finalmente a fama chegou, ainda que de forma mais modesta, com o lançamento do documentário na Europa.

Capa do DVD “Anvil! The Story of the Anvil”

Não se sabe se por dó ou por admiração, o fato é que o esquecido e desprezado Anvil foi redescoberto. Recebeu convites para abrir a turnê americana do AC/DC de 2009 e para se apresentar em pelo menos três grandes festivais europeus.

Serviço

Data: 27/2 – Domingo

Horário: 20h

Realização: Negri Concerts

Local: Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros – SP

Pista 1º Lote: R$80 + taxa de conveniência

Pista Estudante 1º Lote: R$50 + taxa de conveniência

Camarote 1º Lote: R$ 80 + taxa de conveniência

PONTOS DE VENDA:

Galeria do Rock: Paranoid: (11) 3221-5297 / Destroyer (11) 3221-5474 / Die Hard: (11) 3331-8253 – Outros pontos de Venda: Metal CDS (Santo André) (11) 4994-7565

Venda online: http://www.ticketbrasil.com.br