Anthrax libera para audição faixa do Rush que fará parte de novo EP de covers

do blog Roque Reverso

O Anthrax liberou para audição na internet a música “Anthem”, do Rush, que fará parte do novo EP de covers do grupo que será lançado em 2013. O nome do disco, cuja capa pode ser vista ao lado, é “Anthems”. A previsão é de que ele esteja disponível para o público no dia 19 de março, na América do Norte, pela MRI/Megaforce, e no dia 22 de março, na Europa, pela Nuclear Blast.

O novo trabalho é composto por 8 faixas, sendo que 6 delas são versões para clássicos do hard rock e do heavy metal: “Anthem”, do Rush; “Jailbreak”, do Thin Lizzy; “TNT”, do AC/DC; “Smokin’” do Boston; “Big Eyes”, do Cheap Trick; e “Keep on Runnin’”, do Journey.

A lista ainda conta com duas versões para “Crawl” (gravação original de estúdio e um remix), música presente no mais recente álbum do grupo, o ótimo “Worship Music”, de 2011.

O ano de 2013 vem sendo repleto de notícias do Anthrax. Inicialmente, o guitarrista Rob Caggiano deixou amigavelmente o grupo para se dedicar à produção. Depois, para substituí-lo, o grupo anunciou Jon Donais, do grupo Shadows Fall, para os shows que serão realizados na Índia, no Soundwave Festival, na Austrália, e para os shows da Metal Alliance Tour (que conta com a companhia do Exodus) nos Estados Unidos.

“Anthem” foi liberada com exclusividade para audição no site da revista norte-americana Rolling Stone. Você pode escutá-la neste link.