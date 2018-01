Anthrax libera para audição faixa do AC/DC que fará parte de novo ep de covers

do blog Roque Reverso

O leitor do Roque Reverso já havia visto por aqui que o Anthrax vai lançar um EP de covers com músicas de bandas que foram fundamentais para formar o gosto musical dos membros do grupo norte-americano de thrash metal. Depois de liberarem, para audição na internet em janeiro a faixa “Anthem”, do Rush, eles disponibilizaram para o público a clássica música “T.N.T.”, do AC/DC, e deram uma pitada levemente diferente ao som originalmente hard rock da lendária banda australiana.

O nome do EP de covers é “Anthems” e a previsão é de que ele esteja disponível para o público no dia 19 de março, na América do Norte, pela MRI/Megaforce, e no dia 22 de março, na Europa, pela Nuclear Blast.

O novo trabalho é composto por 8 faixas, sendo que 6 delas são versões para clássicos do hard rock e do heavy metal: Além de “Anthem” e “T.N.T.”, há também “Jailbreak”, do Thin Lizzy; “Smokin’” do Boston; “Big Eyes”, do Cheap Trick; e “Keep on Runnin’”, do Journey.

A lista de faixas do EP ainda conta com duas versões para “Crawl” (gravação original de estúdio e um remix), música presente no mais recente álbum do grupo, o ótimo “Worship Music”, de 2011.

O ano de 2013 vem sendo repleto de notícias do Anthrax. Inicialmente, o guitarrista Rob Caggianodeixou amigavelmente o grupo para se dedicar à produção. Depois, para substituí-lo, o grupoanunciou Jon Donais, do grupo Shadows Fall, para os shows realizados na Índia, no Soundwave Festival, na Austrália, e para os shows da Metal Alliance Tour (que conta com a companhia do Exodus) nos Estados Unidos.

Falando em turnê australiana, por problemas particulares, o baterista do Anthrax, Charlie Benante, não poderá ir para o país. No seu lugar, está prevista a entrada temporária de Jon Dette, o mesmo que substituirá Dave Lombardo no Slayer, após toda a confusão que gerou a saída do lendário baterista cubano do grupo de Tom Araya & Cia.