Anthrax anuncia Jon Donais como guitarrista temporário para shows

do blog Roque Reverso

O Anthrax anunciou no dia 11 de janeiro que Jon Donais, do grupo Shadows Fall, será o substituto temporário do guitarrista Rob Caggiano, que deixou o grupo de thrash metal recentemente.

Conforme comunicado oficial divulgado no site do conjunto de Scott Ian & Cia, Donais assumirá o importante posto para os shows na Índia, para os festivais Soundwave Festival na Austrália, e para os shows da Metal Alliance Tour (que conta com a companhia do Exodus) nos Estados Unidos.

Na mensagem aos fãs, Scott Ian fez vários elogios a Donais e mostrou que estava bastante empolgado com a possibidade de contar com o guitarrista. O músico anunciado, em contrapartida, disse que cresceu ouvindo o Anthrax e que seria um louco se não quisesse tocar com a banda do Big Four.