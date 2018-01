Antes do Lollapalooza em SP, Franz Ferdinand fará show no Recife

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Uma das atrações do Festival Lollapalooza São Paulo, o Franz Ferdinand confirmou que vai se apresentar em Pernambucano no mês que vem. De acordo com a produtora Onzex, os escoceses tocarão no Bairro Perfumado, no Recife, em 28 de março.

Os interessados em comprar as entradas poderão fazer a pré-venda no site da produtora. Os ingressos vão de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). A última vez que o Franz vem ao Brasil em 27 de maio de 2012. A apresentação foi no Parque da Independência, em São Paulo, e ficou marcada por uma confusão.



Franz durante show em SP. (AE)



Mesmo com um número abaixo do esperado, havia confusão na entrada principal. Uma fila quilométrica se esticava ao redor da Praça do Monumento e, entre o muro e a grade, estruturava-se uma espécie de experiência sociológica com o público que respeitava a fila e o que a ignorava completamente, passando livre pelo largo espaço entre o muro do festival e o alambrado que afastava o trânsito.

Na época, Alex Kapranos, vocalista do Franz, soube através de seus seguidores no Twitter sobre a confusão que aconteceu na entrada do show da banda.

“Você está falando sério? A polícia jogou bombas para impedir as pessoas de entrarem? Nós não sabíamos nada a respeito disso. São notícias terríveis”, escreveu o cantor em resposta ao comentário de um fã. “Espero que os fãs que estavam do lado de fora estejam bem e que ninguém tenha se ferido nesse enfrentamento com a polícia ao qual estão me contando”, completou.