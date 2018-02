Semestre farto de bons shows nacionais e internacionais. Programe-se

Marcelo Moreira

Accept, Down, Symphony X, Twisted Sister, Saxon, Angra, Molly Hatchet, Firehouse, Foreigner, Delain, Metal Church. Estas foram algumas das atrações internacionais que tocaram no Brasil no primeiro quadrimestre de 2013. E foi somente o começo, já que os próximos dois meses prometem mais uma enxurrada de bandas fantásticas passando pelo Brasil, em um trânsito nunca visto desde o primeiro Rock in Rio, em 1985. Veja alguma das principais atrações e programe-se:

André Matos – Após a bem-sucedida turnê com o Viper em 2012, o cantor brasileiro engata uma turnê pelo país para divulgar “The Turn of the Lights”, seu mais novo álbum. É um aperitivo para o grande show de sua banda solo neste ano, no Rock in Rio 2013. Ele toca em Porto Alegre no dia 3 de maio e em São Paulo no dia 11.

Paul McCartney – O ex-beatle descobriu finalmente o Brasil e está fazendo shows anualmente por aqui – coincidentemente com a grave crise na Europa e os resquícios de recessão nos Estados Unidos. Ele encerrou em 2012 a turnê “Live Kisses”, onde divulgou as músicas de “Kisses on the Bottom”, seu álbum dedicado a standards de jazz, e agora retoma os shows com seus principais hits. Toca em Belo Horizonte no dia 4 de maio, em Goiânia no dia 6 e Fortaleza no dia 9.

Xandria – A banda alemã de gothic/symphonic metal é a atração em dois shows, no dia 5 de maio, em São Paulo, e no dia 6, no Rio de Janeiro.

UFO – A veteraníssima banda de hard rock britânica volta ao Brasil para três concorridos shows na divulgação do álbum “Seven Deadly”. Apenas o vocalista Phil Mogg, da formação original, estará presente – o baixista Pete Way ainda se recupera de problemas de saúde e já avisou que dificilmente retornará à banda. As datas: 11 de maio em São Paulo, 14 de maio no Rio de Janeiro e 16 de maio em Goiânia.

Steve Grimmett – Lenda da New Wave of British Heavy Metal, Grimmett foi o vocalista da mítica Grim Reaper, uma das mais injustiçadas bandas daquele movimento. Em sua segunda visita a São Paulo, tocará no dia 12 de maio.

Anthrax e Testament – Peso máximo com dois dos principais expoentes do thrash metal mundial. As duas bandas norte-americanas tocam juntas no dia 15 de maio em São Paulo e prometem destruir a cidade. O Anthrax divulga o álbum “Worship Music” e o EP de versões de clássicos (c0vers) “Anthems”; já o Testament mostra as faixas do mais recente álbum, “Dark Roots of Earth”.

– Nervochaos e Psychotic Eyes – Duas das boas bandas atuais do cenário de heavy metal brasileiro são a atração em São Paulo no dia 17 de maio.

– Stratovarius – A banda finlandesa que teve o auge nos anos 200 retorna desfigurada ao Brasil, sem seu criador, o guitarrista Timo Tolkki. Entretanto, ainda realiza bons shows com seu vigoroso power metal. Toca em São Paulo no dia 18 de maio.

– Alcatrazz – Magnífica banda norte-americana que revelou ao mundo dois monstros da guitarra – Yngwie Malmsteen e Steve Vai -, o Alcatrazz foi reformulado recentemente, sendo que o show de São Paulo, no dia 19 de maio, é o principal desta volta, que conta com o cantor inglês Graham Bonnet, ex-Rainbow.

– Steven Wilson – Nome maior do atual cenário de rock progressivo e prog metal da Inglaterra, Wilson é guitarrista, vocalista e líder do Porcupine Tree, a principal banda progressiva de vanguarda da Europa. Pouca gente viu o show solo dele em São Paulo no ano passado, o Via Marquês, mas neste ano a situação deve ser diferente, com melhor divulgação. O show é no dia 20 de maio em São Paulo.

– Yes – Os gigantes do rock progressivo retornam ao Brasil para mais uma miniturnê. O chato é que novamente sem o vocalista Jon Anderson, que definitivamente está fora do grupo. Da última vez, vieram com o cantor canadense Benoit David. Agora outro canadense é o vocalista, Jon Davison. Os shows são no dia 24 de maio em São Paulo e no dia 25 no Rio de Janeiro.

– Shadowside – A banda santista toca em São Paulo no dia 26 de maio comemorando o grande sucesso de sua turnê europeia ao lado de Helloween e Gamma Ray.

– Orphaned Land – Depois de encarar o fracasso do Metal Open Air, no Maranhão, no ano passado, o interessante grupo israelense de heavy metal com toques de música oriental volta ao Brasil para duas apresentações, no dia 29 de maio no Rio de Janeiro e no dia 2 de junho, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

– Grave Digger – O quinteto alemão de heavy tradicional é frequentador assíduo dos palcos brasileiros e volta ao Brasil para ser a grande atração do Roça’n’Roll, festival de rock pesado em Varginha (MG), no final de semana entre 31 de maio e 2 de junho. Os alemães tocam ainda no dia 30 d maio em Porto Alegre e no dia 2 de junho em São Paulo.

– Roça’n’Roll – Além de Grave Digger e muitas bandas nacionais, o festival terá outra atração internacional, o cantor inglês martin Walkyer (ex-Skyclad).

– Ensiferum – Banda finlandesa de folk metal que abusa dos temas vikings e da história de seu país. Tocam no dia 1° de junho em São Paulo e no dia 2 no Rio de Janeiro.

– Annihilator – A banda canadense vem ao Brasil pela segunda vez para mostrar seu heavy metal poderoso com pitadas de sons modernos, sempre liderada pelo guitarrista Jeff Waters. Toca em São Paulo no dia 2 de junho.

– Made in Brazil – a banda de rock mais antiga do Brasil em atividade prossegue em sua miniturnê pelo interior do Paraná. No dia 7 de junho toca em Lapa e no dia seguinte, em Campo Mourão.

– Blitzkrieg e Avenger – Mais dois nomes ingleses da New Wave of British Heavy Metal desembarcam no país neste semestre. Embora sejam duas bandas do segundo escalão britânico, o show é interessante porque o Blitzkrieg é uma das influências do Metallica, assim como o Diamond Head. Serão quatro shows em dupla no Brasil: Sorocaba (13 de junho), Santos (14 de junho), Belo Horizonte (15 de junho) e São Paulo (16 de junho).

– Circle II Circle – A banda criada pelo ex-Savatage Zak Stevens é mais uma que vem se destacando em passagens pelo Brasil. Será a quarta vez em terras brasileiras, desta vez para uma turnê completa, com sete shows: Recife (15 de junho), Belo Horizonte (16 de junho), Cataguases (MG-18 de junho), Rio de Janeiro (19 de junho), Campinas (21 de junho) e São Paulo (22 e 23 de junho).

– Cannibal Corpse – Uma das bandas mais extremas do metal volta ao Brasil para comemorar 25 anos de carreira. Serão quatro shows: Rio de Janeiro (20 de junho), Porto Alegre (21 de junho), Curitiba (22 de junho) e São Paulo (23 de junho).

– Halestorm e Adrenaline Mob – Um show em que a banda de abertura vale muito mais a pena ver do que a principal. O Adrenaline Mob é atualmente o projeto principal de Mike Portnoy, ex-baterista do Dream Theater. O cantor é ninguém menos do que Russell Allen, do Symphony X. heavy metal moderno e de primeira. O Halestorm é uma banda de hard rock com vocal feminino, mais puxado para o pop, embora o trabalho de guitarras é bom e pesado. Mas é só. Tocam em São Paulo no dia 16 de junho.

– Legion of the Damned – Banda holandesa pesada e moderna, alternando thrash e death, mas pouco conhecida no Brasil. Toca em Recife (20 de junho), Curitiba (21 de junho) e São Paulo (22 de junho).

– Lovedrive – À primeira vista parece mero oportunismo – e é. Mas se todos os oportunistas fossem deste quilate, o mundo seria bem melhor, especialmente na música. Músicos que já tocaram na banda alemã Scorpions se reuniram para aproveitar o público gigante da ex-banda no Brasil para relembrar clássicos dos anos 70. A Love Drive tour reunirá ex-membros do Scorpions (Michael Schenker, Herman Rarebell, Uli Jon Roth e Francis Buchholz), além de Doogie White (ex-Rainbow e Yngwie Malmsteen). Os shows serão em Belo Horizonte (21 de junho) e em São Paulo no dia 22 de junho.

– Avantasia – Outro fissurado pelo Brasil, Tobias Sammet, vocalista do Edguy, traz pela terceira vez o seu projeto Avantasia ao Brasil, em show único, por enquanto, em São Paulo no dia 29 de junho. Ainda não foi divulgada a lista de convidados especiais que virão ao Brasil.

– Girlschool – A veterana banda feminina inglesa de heavy metal vem pela segunda vez ao Brasil para dois shows por enquanto: 29 de junho em São Paulo e 6 de julho em Fortaleza.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS LOCAIS DOS SHOWS E PREÇOS, CLIQUE QUI NA AGENDA DE SHOWS DO ÓTIMO SITE WHIPLASH.