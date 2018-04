Ano de shows quente e diversificado

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

A primeira diferença da agenda de shows de 2011 em relação à de 2010 aponta para o profissionalismo: nunca antes na história do País se anunciou com tanta antecedência e planejamento um conjunto tão eclético de shows. O Rock in Rio, por exemplo, que se realizará somente em outubro, já anunciou 13 atrações e, o mais louco, vendeu 100 mil ingressos com 10 meses de antecedência. Divulgação – Amy Winehouse abre sua turnê no dia 10, no Rio

O ano já começa em ritmo vertiginoso, alternando o mainstream e o independente em doses equilibradas. Daqui a 10 dias, acontece finalmente o primeiro show da cantora britânica Amy Winehouse em terras brasileiras: ela abre sua turnê no dia 10, no Rio de Janeiro. Amy chega acompanhada de duas revelações da soul music: Janelle Monae e o irrequieto branquelo Mayer Hawthorne, de Detroit.

No dia 5 de fevereiro, no Festival de Verão de Salvador, o cantor folk Jason Mraz volta ao Brasil para esquentar a estação. Mraz ficou famoso no Brasil após sua canção I’m Yours, do álbum We Sing. We Dance. We Steal Things (2008), ter entrado para a trilha sonora da novela A Favorita. Outro sucesso, Lucky, entrou em Caras e Bocas, exibida em 2009.

O maior fenômeno pop recente, a banda americana Vampire Weekend, fará três shows no País em 2011. A banda toca em 29 de janeiro no Meca Festival, em Atlântida (RS), em 1º de fevereiro no Via Funchal, em São Paulo, e dia 3 no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Responsável por atualizar um tipo de afro-pop, cujo território foi amplamente explorado por Paul Simon nos anos 1980 e 1990, a banda saiu do circuito independente para o estrelato em menos de dois anos. Em São Paulo, os ingressos custam entre R$ 160 (pista) e R$ 250 (camarote).

Cantoras pop de duas gerações distintas, Cyndi Lauper e Kate Nash dividem a segunda metade do mês de fevereiro em São Paulo com Boy George, todos os três tocando em casas de shows.

Mas a Bahia também anunciou seus trunfos: depois de Fat Boy Slim e David Guetta, uma nova atração internacional agita o Carnaval de Salvador no dia 8 de março. Trata-se o músico, produtor e DJ Will.i.am.

O compositor, líder da banda Black Eyed Peas e amigo de Carlinhos Brown, será a atração do bloco Skol Folia, que sai no fim da tarde de terça-feira, no Circuito Barra-Ondina.

A badalada banda de electro-rock LCD Soundsystem, nome-chave do conceito musical do produtor americano James Murphy, volta ao Brasil com a turnê This is Happening, para três shows, em fevereiro.

O primeiro show será no Rio, dia 17, às 22h, no Vivo Rio. Em São Paulo, o show integra o projeto No Mondays, que terá também os brasileiros Trotter, Inky, The Twelves (e mais um a ser anunciado). Será na Warehouse (R. Mergentheler, nº 829, Vila Leopoldina), no dia 18, às 21h. No dia 20, Murphy e sua trupe tocam na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre.

O ano ferve em março, com o desembarque da diva colombiana Shakira, atração principal do Pop Music Festival, em março (ao lado de Ziggy Marley e da banda Train). Shakira canta no dia 13 de março em Porto Alegre; dia 16 em Brasília; e 19 em São Paulo. Ela promove o eclético disco Sale el Sol, lançado este ano, e as vendas de ingressos começam a partir de 15 de janeiro – quando serão anunciados os locais e os preços.

Já os irlandeses do U2, que conseguiram a proeza de encher três estádios do Morumbi em tempo recorde, vêm para sua terceira turnê pelo País. O show U2 360º é um circo tecnológico de alto impacto. Eles tocam nos dias 9, 10 e 13 de abril, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

A estrutura hiper-tecnológica dos irlandeses anuncia novidades, como um sistema cilíndrico de vídeo interligado a painéis em LED e estrutura de aço de cerca de 50 metros de altura sobre o palco.

O show de abertura será do Muse, bela banda inglesa de britpop (em 2006, era o Franz Ferdinand). Os ingressos, esgotados, custavam entre R$ 70 e R$ 1 mil.

Também em março e em abril, o ano começa a ficar pesado: chegam os veteranos Iron Maiden, Ozzy e Slash. Pela nona vez no País, o Iron Maiden toca em São Paulo, no dia 26, no Morumbi; O resistente Ozzy, cujo último show no Palmeiras foi fantástico, volta para uma turnê por quatro cidades.

Já o guitarrista Slash, ex-Guns e Velvet Revolver, vem ao Brasil para mostrar o disco solo Slash. Toca no dia 6 de abril no Rio e 7 de abril em São Paulo, no HSBC Brasil. Lançado este ano, seu disco tem participações de Fergie, Chris Cornell, Dave Grohl, Ozzy Osbourne e Iggy Pop. A pré-venda dos ingressos para o show de São Paulo para clientes HSBC foi feita entre os dias 24 e 26 deste mês.

Aí começa o frisson do Rock in Rio. A quarta edição do evento acontece nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro de 2011, no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.

No dia 24 de setembro, o Dia Rock, irão se apresentar as bandas Red Hot Chili Peppers, Snow Patrol, Capital Inicial, NX Zero e Stone Sour. No dia seguinte, 25 de setembro, o Dia Metal, estão garantidas as presenças de Metallica, Slipknot, Motörhead, Coheed and Cambria, Sepultura e Angra.

E no outro final de semana, no dia primeiro de outubro, Coldplay e Skank já estão confirmados. O Rock in Rio Card custa R$ 95 (meia) e R$ 190 (inteira) e o ingresso só pode ser adquirido no site oficial do festival. Cada pessoa pode comprar no máximo quatro ingressos.

PROGRAME-SE

Amy Winehouse

(Janelle Monae, M. Hawthorne)

15 de janeiro

Arena Anhembi

Vampire Weekend

1º de fevereiro

Via Funchal

Jason Mraz

5 de fevereiro

Festival de Verão Salvador

LCD Soundsystem

18 de fevereiro

Warehouse

(R. Merghentharler, 829)

Paramore

20 de fevereiro

Credicard Hall

Cyndi Lauper

20 e 21 de fevereiro

Via Funchal

Kate Nash

25 de fevereiro

HSBC Brasil

Boy George

27 de fevereiro

HSBC Brasil

Will.i.am

(Black Eyed Peas)

8 de março

Carnaval de Salvador (Bahia)

Shakira, Ziggy Marley e Train

19 de março

A divulgar

Iron Maiden

26 de março

Estádio do Morumbi

U2

9, 10 e 13 de março

Estádio do Morumbi

Ozzy Osbourne

2 de abril

Arena Anhembi

Santana

Slash

7 de abril

HSBC Brasil

Roxette

14 de abril

Credicard Hall

Stacey Kent

4 de maio

Sala São Paulo

Rock in Rio

(Coldplay, Snow Patrol, Red Hot, Metallica, Slipknot, Motörhead e outros)

23, 24, 25 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro Cidade do Rock, Barra da Tijuca

Rio de Janeiro (RJ)