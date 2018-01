Annihilator e Legion of the Damned tocam no Metal Open Air

Marcelo Moreira

O guitarrista canadense Jeff Waters disse certa vez que não sabia o motivo de alguns artistas ainda aceitarem trabalhar com ele. “Se eu ainda pagasse muito bem, vá lá, mas nunca foi o caso”, afirmou de forma sarcástica quando o guitarrista e vocalista Joe Comeau deixou o Annihilator, após o álbum “Waking the Fury”, em 2002. Waters nunca refutou a fama de difícil, mas até ele desconhece ao certo o total de músicos que já passaram por sua banda.

Dono e produtor de todos os discos do Annihilator, Waters raramente sai em turnê, até mesmo em razão da dificuldade em manter uma formação estável, e costuma bradar que não sai de casa se a proposta não for “muito, mas muito boa”. Pois parece que o Metal Open Air, festival de heavy metal que ocorre em São Luís (MA) em abril, fez a tão sonhada ótima proposta. O Annihilator é mais uma banda confirmada para tocar no evento nordestino, que pode vir a ser o maior de heavy metal já realizado na América Latina.

Em sua pirmiera visita ao Brasil, o grupo canadense tocará ainda em São Paulo no dia 24 de abril, no Carioca Club, ao lado da banda norte-americana Otep, sensação do chamado metal moderno/metalcore e que também é atração do Metal Open Air.

A banda foi formada no Canadá em 1984 e teve seu primeiro álbum gravado em 1989, sob o título “Alice In Hell”. Apesar das constantes mudanças na formação, os dois primeiros álbuns foram os responsáveis por colocar o Annihilator na cena headbanger mundial. Ao longo da carreira são treze álbuns de estúdio.

Recentemente a banda lançou o auto-intitulado “Annihilator”, seu 13° álbum de estúdio, em maio de 2010 e passou o ano de 2011 também dedicado à composição do novo trabalho, com expectativa para lançamento no primeiro semestre deste ano.

A Negri Concerts, empresa responsável pela organização do Metal Open Air e por levar diversas atrações do festival para São Paulo e outras capitais também em abril, anunciou também como atração do evento maranhense a banda holandesa Legion of the Damned. Formada em 2004, suas letras focam o horror, ocultismo e eventos apocalípticos.

Gravaram os seus álbuns “Malevolent Rapture” e “Sons of the Jackal” no renomado estúdio “Stage One” com o produtor “Andy Classen”. A edição especial de do seu último lançamento, “Cult of the Dead” veio com um item único em termos de merchandising de metal (e possivelmente de todos os gêneros de música): uma fatia de queijo embalado com o seu logotipo. Essa é uma saudação das suas origens germânicas.

SERVIÇO – ANNIHILATOR E OTEP

Data: 24/4 – Terça-feira

Horário: 21h

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros – SP

Informações: (11) 2359-3262 e (11) 7520-0721

Site: www.negriconcerts.com.br

Classificação Etária: 14 anos

INGRESSOS ANTECIPADOS

Pista 1º Lote: R$100

Pista Estudante Lote Promocional: R$60

Camarote 1º Lote: R$200

ATENÇÃO ESTUDANTES: Antes de adquirir o seu ingresso, confira como funciona a política de meia-entrada no link: http://ticketbrasi.lojatemporaria.com/meia-entrada. Caso você seja de outro estado, LEIA COM ATENÇÃO como funciona a meia-entrada em São Paulo.

INGRESSOS NA PORTA

Pista: R$ 120

Camarote: R$ 240

PONTOS DE VENDA

Die Hard: (11) 3331-8253

Venda online: http://www.ticketbrasil.com.br