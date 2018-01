Annie Lennox pede classificação etária para clipes com conteúdo sexual

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Questionada sobre a classificação etária no que se refere aos videoclipes, Annie Lennox não ficou ‘em cima do muro’ e disse ser a favor da medida. Em entrevista à BBC Radio 5, a ex-vocalista do Eurythmics falou:

“Sou completamente a favor da liberdade de expressão. Mas isso é claramente ir além. Entrar na pornografia. Como impedir que suas crianças sejam expostas a isso? É muito poderoso. Você não quer ver suas meninas de sete anos de idade fazendo o ‘twerking’ por aí”, disse a cantora.

“Não tenho nada contra as artistas que fazem isso. Não há nada de errado com a sexualidade e com a sensualidade, e as acho muito bonitas. E, de muitas formas, o que elas fazem é fantástico, mas é preciso que seja direcionado apenas a adultos”, completou.

Annie Lennox. (Divulgação)