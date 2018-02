Anjo Gabriel mergulha no progressivo instrumental dos anos 70

Marcelo Moreira

Hard rock setentista alemão diretamente de Pernambuco, da melhor qualidade. A banda Anjo Gabriel não economiza na hora de explicitar as suas influências. e não está nem aí para as costumeiras críticas de “som datado”, “estagnação no passado” e outras idiotices que costumam acompanhar quem opta pelo som vintage em pleno século XXI.

A banda Anjo Gabriel, além de apostar no que ficou convencionado de kraut rock – típico som pesado e progressivo característico de grupos alemães dos anos 70 -, faz músicas instrumentais e de longa duração, o que assanha ainda mais os críticos pobres de espírito e sem nenhuma cultura musical.

O quarteto bebe também na psicodelia inglesa dos anos 70, relembrando os temas épicos que caracterizaram o Pink floyd entre 1969 e 1971. Estão lá todos os “ecos” de “Echoes” e os maneirismos e timbres de “Careful with the Axe, Eugene”.

O primeiro CD da banda já pode ser encontrado em São Paulo e em Recife. “O Culto Secreto do Anjo Gabriel” é denso e complicado à primeira audição, mas torna-se palatável com o tempo. Os destaques são os teclados e as guitarras pesadas, com timbragem perfeitas, fruto de amplas pesquisas com o que de melhor foi produzido nos anos 70 dentro do rock progressivo.

De certo modo, até pelo modo despojado das execuções, Anjo Gabriel lembra um pouco o ótimo trio Macaco Bong, de Cuiabá, que faz um rock instrumental pesado com elementos de blues, jazz e ritmos regionais brasileiros.

Enquanto o Macaco Bong é mais caótico, fazendo questão de acentuar o lado jam session, os pernambucanos fazem questão de colocar ordem na casa, escolhendo a dedo os timbres e as notas de cada música – remetendo ao Yes em relação ao extremo zelo e cuidado com as composições.

O mergulho nos anos 1970 é completado com a mixagem feita com aparelhos analógicos. A música ”Sunshine in Outer Space” leva direto ao space rock do Hawkwind, que teve Lemmy Kilmister, do Motorhead, em sua formação nos anos 70. O subtítulo de ”O Poder do Pássaro Flamejante (Dubdeepsabbath)” entrega logo: influências diretas de Deep Purple e Black Sabbath, com efeitos eletrônicos esquisitos, mas não tão esquisitos assim.

O som é fácil e acessível? Depende da disposição do ouvinte. O som é datado, no bom sentido, e carregado de influências e remissões, o que pode cansar um pouco quem não é familiarizado com o rock progressivo entupido de psicodelia específico da primeira metade dos anos 70, marcadamente feito na Europa. Entretanto, a música é de altíssima qualidade. E é bom aproveitar, porque a banda costuma vir com frequência a São Paulo.