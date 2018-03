O Angra subiu ao Palco Sunset por volta das 17 horas e cantou alguns de seus maiores sucessos. A cantora finlandesa Tarja Turunen, ex-vocalista do Nightwish, se juntou à banda na sequência. Um dos momentos mais marcantes do show foi quando Turunen cantou The Phantom of the Opera, canção do musical O Fantasma da Ópera.

