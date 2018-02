Angra discute o futuro e lança ótima coletânea

Marcelo Moreira

Edu Falaschi e Andre Matos nunca deixam de lembrar o quanto a banda Angra foi importante na carreira de ambos. Vocalistas de prestígio, fizeram parte do grupo em épocas distintas e conseguiram muito sucesso e reconhecimento em suas eras, com extensas turnês internacionais e pelo Brasil – Matos foi praticamente fundador, e ficou no grupo de 1991 a 2000, sendo substituído por Falaschi, titular entre 2001 e maio deste ano.

Os dois músicos retomaram suas carreiras com bastante eloquência e estão em plena atividade, e de forma bem-sucedida: Matos encerra um período de sucesso com o breve retorno do Viper e acaba de lançar o ótimo “The Turn of the Lights”, seu terceiro álbum solo. Fora do Angra, Falaschi se voltou com tudo para o Almah – que ele manteve paralelamente à banda principal, mas que se recusava a chamar de projeto.

Enquanto isso, o Angra, que foi a principal banda brasileira no exterior do lado do Sepultura, ainda define o seu futuro, que passará obviamente pela escolha de um novo vocalista. Os músicos estiveram na noite desta quarta-feira, 27 de setembro, no ótimo estúdio Norcal, em São Paulo, discutindo essas questões, segundo informações de uma das páginas da banda no Facebook – /www.facebook.com/AngraOfficialPage.

Seria muito interessante que o agora quarteto conseguisse acertar osm ponteiros antes que chegasse outubro, quando será lançada oficialmente uma ótima coletânea da banda na Europa e no Japão. “Best Reached Horizons” sairá em versões diferentes – CD duplo na Europa, pela SPV/Steamhammer, com duas músicas a mais, e CD simples mais DVD com um show no Japão, provavelmente pela JVC. Veja abaixo a descrição dos produtos.

As duas eras do gru0po estão representadas. A versão europeia tem um CD dedicado a cada fase de cada vocalista. O CD japonês mantém uma ordem cronológica, abrindo com as músicas do tempo de Andre Matos.

Os integrantes do Angra participaram da escolha das músicas? Ninguém sabe ainda, mas a escolha do repertório foi muito feliz. As músicas mais representativas estão lá, como os hits “Carry On”, “Nothing to Say” e “Lisbon”, marcas registradas da primeira fase, assim como “Nova Era”, “Rebirth” e “Arising Thunder”, da segunda encarnação. Lamentavelmente, o álbum já vazou na internet.

Seja como for, é um produto de extrema qualidade e interessante, mesmo em um momento de indefinições da banda. É um painel perfeito para quem deseja conhecer o Angra ou relembrar os seus melhores momentos.

Faixas (versão europeia)

CD 1

CD 2

Faixas (versão japonesa)

CD

“Unfinished Allegro” (Matos) (álbum: Angels Cry, 1993) “Carry On” (Matos) (álbum: Angels Cry, 1993) “Angels Cry” (Matos, Bittencourt) (álbum: Angels Cry, 1993) “Nothing to Say” (Matos, Loureiro, Confessori) (álbum: Holy Land, 1996) “Z.I.T.O.” (Loureiro, Bittencourt, Matos) (álbum: Holy Land, 1996) “Wings of Reality” (Matos) (álbum: Fireworks, 1998) “Lisbon” (Matos) (álbum: Fireworks, 1998) “In Excelsis” (Loureiro) (álbum: Rebirth, 2001) “Nova Era” (Falaschi, Loureiro, Bittencourt, Andreoli) (álbum: Rebirth, 2001) “Bleeding Heart” (Falaschi) (álbum: Hunters and Prey, 2002) “Live and Learn” (Bittencourt, Loureiro) (álbum: Hunters and Prey, 2002) “Deus Le Volt!” (Loureiro) (álbum: Temple of Shadows, 2004) “Spread Your Fire” (Falaschi, Loureiro, Bittencourt) (álbum: Temple of Shadows, 2004) “Angels and Demons” (Falaschi, Loureiro, Bittencourt) (álbum: Temple of Shadows, 2004) “The Voice Commanding You” (Bittencourt) (álbum: Aurora Consurgens, 2006) “Scream Your Heart Out” (Loureiro) (álbum: Aurora Consurgens, 2006) “Arising Thunder” (Falaschi, Loureiro) (álbum: Aqua, 2010) “Lease of Life” (Falaschi) (álbum: Aqua, 2010)

DVD

Clipes

“Carry On” (1993)

“Time” (1993)

“Make Believe” (1996)

“Rebirth” (2001)

“Pra Frente Brasil” (2002)

“Wishing Well” (2004)

“The Course of Nature” (2006)

“Lease of Life” (2010)

Show DVD Rebirth World Tour: Live In São Paulo