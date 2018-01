Angra confirma novo show em SP celebrando 20 anos do álbum “Angels Cry”

da equipe Combate Rock

Banda durante apresentação no festival japonês Loud Park – crédito da foto: divulgação/Loud Park

Após excelente apresentação no renomado festival japonês Loud Park, o Angra, um dos pilares do metal brasileiro no exterior, já está de volta ao Brasil e anuncia mais uma apresentação pelo país. A Agência Sob Controle confirmou para o próximo dia 30 de novembro, nova apresentação da banda na cidade de São Paulo. O show será realizado no Espaço Victory, local que já recebeu diversas grandes atrações nacionais e internacionais.

Esta performance faz parte da turnê que celebra 20 anos de lançamento do clássico álbum “Angels Cry”. Kiko Loureiro (guitarra), Rafael Bittencourt (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Ricardo Confessori (bateria) tem encantado os fãs com um set list recheado de composições que coroam a carreira dos músicos, tendo como convidado especial, o vocalista italiano Fabio Lione.

Os ingressos estarão estão à venda na Galeria do Rock (loja Hellion), Santo André (Metal CDs) e no site da Ticket Brasil, a partir do próximo dia 31 de outubro, nos seguintes valores: R$ 30,00 (1° lote estudante/promocional), R$ 40,00 (2° lote estudante/promocional), R$ 60,00 (1° lote inteira) e R$ 80,00 (2° lote inteira).

Além do Japão, o grupo já se apresentou em diversas cidades da Europa e América Latina. Neste momento, eles se preparam para o lançamento de um novo DVD recentemente gravado na capital paulista.

Formada em 1991, a banda Angra já passou por algumas reformulações em seu lineup, mas nunca deixou de ser um dos nomes mais respeitados da música pesada nacional. Com sete discos na carreira, mais de 1 milhão de discos vendidos ao redor do mundo, o grupo excursionou por todas as Américas, Europa, Japão, Ásia e Oceania, conquistou vários prêmios e seus integrantes anualmente figuram na lista dos melhores músicos de cada ano devido a fidelidade de seus fãs.

Reconhecidos pelo instrumental altamente técnico e pela alquimia do metal com elementos regionais brasileiros, o Angra inclusive foi uma das atrações da primeira edição do festival Monsters of Rock, dividindo o palco com nomes do peso de KISS, Black Sabbath e Slayer.

Serviço São Paulo

Agência Sob Controle orgulhosamente apresenta Angra

Dia: 30 de novembro de 2013 – sábado

Horário: 20h

Abertura da casa: 2h00 antes do início do espetáculo

Local: Espaço Victory

End: Rua Major Ângelo Zanchi, 825 – ao lado do Metrô Penha

Valores Ingressos:

Estudantes: 1° lote: R$ 30,00 | 2° lote: R$ 40,00

Inteira: 1° lote: R$ 60,00 | 2° lote: R$ 80,00

Porta: a confirmar

Pontos de Venda (ingressos nas lojas disponíveis a partir de 31/10/2013)

Galeria do Rock: loja Hellion – 1° andar | 11 3223.8855

Santo André – Metal CDs: (11) 4994.7565 – R. Dr. Elisa Flaquer , 184

Ingressos online: www.ticketbrasil.com.br

Capacidade: 4.000 lugares

Censura: 14 anos (desacompanhados). Menores dessa idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis.

Duração: Aproximadamente 1h30

