Angra acústico na TV Estadão

Marcelo Moreira

Em seu périplo para divulgar o álbum “Aqua”, a banda Angra, hoje a principal do Brasil internacionalmente ao lado do Krisiun, passou pela TV Estadão no final de agosto e aproveitou para fazer uma pequena apresentação acústica para fãs e jornalistas.

O novo CD é mais um renascimento do quinteto, que tem história turbulenta com a saída nada amigável de integrantes e problemas administrativos que quase implodiram o grupo. Em 2000 três integrantes saíram questionando os rumos do gerenciamento e acabaram formando o Shaman.

Em 2007 o baterista Aquiles Priester se desentendeu com o resto do grupo por questões artísticas, mas que claramente eram resultado de novos problemas com os empresários que gerenciavam a carreira do grupo – o nome pertencia a esses empresários.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resolvidas as pendengas administrativas e com novo baterista, Ricardo Confessori, o mesmo que havia saído do Angra em 2000, a banda volta mais madura e mais progressiva no ano em que completa 18 anos de existência. Nos vídeos abaixo um pouco do novo trabalho e também uma pequena entrevista com Raphael Bittencourt, um dos guitarristas. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Aproveite e ouça o programa-podcast Combate Rock nº 2, produzido pela equipe do blog Combate Rock, que analisa e reverencia a trajetória do guitarrista Jimi Hendrix, que morreu há 40 anos.

Combate Rock nº 2 – Jimi Hendrix by mmoreirasp