André Christóvam e Nuno Mindelis tocam hoje em SP

Marcelo Moreira

O melhor blues do Brasil pode ser visto hoje em São Paulo em duas apresentações. importantes. O guitarrista André Christóvam é a atração no Bourbon Street, em Moema, na zona sul, aproveitando o bom momento da reedição de parte expressiva de seu catálogo de CDs e do lançamento ao vivo do álbum gravado com o bluesman norte-americano Hubert Sumlin. O show terá a participação do guitarrista Faíska.

Outro guitarrista, Nuno Mindelis, toca no Sesc Vila Mariana após uma temporada em Rhode Island, nos Estados Unidos, gravando o seu novo CD, que deve chegar às lojas até o meio do ano. A produção do novo trabalho é de Duke Robillard, que vai ser o diretor musical e de logística da nova turnê mundial de Bob Dylan.

Os dois maiores nomes do blues nacional, junto com o Blues Etílicos, são a ponta mais visível de um ressurgimento do gênero no Brasil, após alguns anos de adormecimento. O Blues Etílicos mesmo está de volta com um novo pacote – CD “O Melhor do Blues Etílicos” e o DVD “Live at the Bolshoi”, gravado em Goiânia em 2009.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SERVIÇO

ANDRÉ CHRISTÓVAM

Data : 05/02/2013 – terça-feira

Horário: 22h

Local: Bourbon Street – Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Duração: 80 min. aproximadamente

Couvert Artistico: R$ 35,00

NUNO MINDELIS

Local: Sesc Vila Mariana

End: Rua Pelotas, 141 – Vila Mariana

Datas: 5 e 6 de fevereiro de 2013

Horários: terça e quarta, às 20h30

Telefone: 5080-3000

Preço: R$ 12,00 (inteira), R$ 6,00 (meia) e R$ 3,00 (associados Sesc)