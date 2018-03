Anathema vai tocar no Brasil em outubro

das equipe Combate Rock

Grupo inglês é uma das atrações mais esperadas dos últimos anos – crédito da foto: Rod Maurice

O Anathema, considerado um dos grupos mais respeitados do Doom Rock Mundial, finalmente está de volta ao país. O show está confirmado para o próximo dia 13 de outubro, no Carioca Club, em São Paulo, sob organização da agência Sob Controle. Até o momento, esta será é a única data no Brasil.

Neste momento, Vincent Cavanagh (guitarra/vocal), Daniel Cavanagh (guitarra/vocal/teclado), Jamie Cavanagh (baixo), Lee Douglas (vocal) e John Douglas (bateria) estão divulgando o aclamado e bem-sucedido álbum “Weather Systems”, lançado no ano passado, via The End Records.

No entanto, os ingleses estão se preparando para lançar o filme e disco duplo ao vivo “Universal”, gravado na estreia triunfante desta turnê, no antigo teatro romano de Philippopolis com a Orquestra Filarmonica de Plovdiv. Este show impecável foi documentado pelo renomado Lasse Hoile (Dream Theater, Opeth, Steven Wilson, Porcupine Tree).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A venda de ingressos estará disponível no site da Ticket Brasil (https://ticketbrasil.com.br – a partir de 14/08), na Galeria do Rock (Lady Snake e Mutilation) e em Santo André (Metal CDs), a partir do dia 22. Os bilhetes custam de R$ 70,00 (1° lote estudantes e promocionais) à R$ 150,00 (2° lota estudantes e promocionais). Mais informações no serviço abaixo.

Serviço São Paulo



Data: 13 de outubro de 2013

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros

Hora: 18h (abertura das portas)

Banda de abertura: a confirmar

Ingressos:

Pista: 1° lote: R$ 70,00 (Estudantes e promocionais) | 2° lote: R$ 90,00 (Estudantes e promocionais) | Porta: R$ 100,00

Mezanino: 1° lote: R$ 100,00 (Estudantes e promocionais) | 2° lote: R$ 150,00 (Estudantes e promocionais) | Porta: a confirmar

Pontos de Venda (a partir de 22/08):

Bilheterias do Carioca Club

Galeria do Rock: Lady Snake: 1° andar – (11) 3361.7705 | Mutilation: 2° andar – (11) 3222.8253

Santo André – Metal CDs: (11) 4994.7565 – R. Dr. Elisa Flaquer , 184

Ingresso online: www.ticketbrasil.com.br – a partir de 14/08