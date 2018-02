Amy Winehouse não suportou o peso de sua melancolia

Marcelo Moreira

Houve quem apostasse que a cantora britânica Amy Winehouse não saísse viva do Brasil, em sua turnê realizada pelo país em janeiro deste ano. O histórico de excessos etílicos e de drogas, aliado a um ambiente supostamente mais festivo e permissivo no Brasil, acabariam por decretar a morte dela.

Não que não tenha havido tentações, especialmente no Rio de Janeiro, quando apareceu algumas trôpega no hotel em Santa Tereza, além de não se importar em aparecer com os seis à mostra em uma sacada. Apesar de tudo, saiu da turnê nacional quase ilesa, alternando shows ruins com alguns apenas corretos.

Mas o fato é que quem apostava incessantemente que a diva do soul e do rhythm and blues inglês não duraria muito ganhou. Amy parece ter feito tudo direitinho para entrar no panteão dos astros que esperaram a idade “cabalística” de 27 anos para morrer. Ingressou no seleto grupo de Brian Jones (Rolling Stones, morto em 1969), Janis Joplin e Jimi Hendrix (1970), Jim Morrison (The Doors, 1971) e Kurt Cobain (Nirvana, 1994).

Se toda as mortes, exceto a de Cobain, aparentemente foram acidentais, a de Amy Winehouse, encontrada morta em seu apartamento em Londres neste domingo, parece ter sido o ato final de uma existência pautada pela autodestruição.

Cada ação, cada escândalo, cada baixaria parecia ter sido previamente estudada em um roteiro com final deliberadamente infeliz – ou feliz, dependendo do ponto de vista ou das intenções da própria cantora.

Se não programou a própria morte – de forma lenta e progressiva –, não se deu ao trabalho de evitá-la ao longo de ao menos sete anos de excessos de vários calibres.

De certa forma, Amy repetiu o comportamento errático e cambaleante de Janis Joplin. Vulcões de energia no palco, cantavam como poucas as dores de uma existência pauta pela tristeza e pela solidão. Nunca esconderam isso nas entrevistas e pareciam fazer questão de pautar seus shows pela expiação extrema de seus pecados em público, dando uma dimensão épica, mas ao mesmo tempo humana, ao sofrimento.

O problema é a comparação termina por aí. As duas cantoras chegaram aos 27 anos em um período de baixa. Só que Janis, quando morreu, ainda era uma usina potente de rock e blues, e usava o seu sofrimento e seus monstros internos como motor para continuar na ativa, ainda que com a adição de toneladas e litros de aditivos.

Já Amy absorveu da pior maneira o seu sofrimento: não soube lidar com ele, assim como não soube lidar com a fama e o constante assédio. Acabou travada. Esse sofrimento, em vez de fortalecê-la e empurrá-la, se tornou o ingrediente que correu de vez sua autoestima e a amarrou no pé de cama, impedindo que continuasse em frente.

Se ambas eram depressivas, Amy desde sempre manifestou tendências suicidas e autodestrutivas, ao contrário de Janis Joplin – pelo menos aparentemente.

A história vai decidir se a cantora inglesa se tornará um mito como Janis Joplin. A comparação, neste quesito, lhe é desfavorável. Apesar de talentosa, não tinha a genialidade e o carisma da texana.

Amy angariou a fama muito mais pelas polêmicas e encrencas do que pelas performances no palco ou pelos álbuns que lançou – nenhum deles memorável e bem longe de serem considerados obras-primas.

Amy Winehouse não suportou o peso de sua personalidade errática e contraditória ao extremo. Queria se divertir, mas não soube como fazer isso; queria vencer e ter todo o sucesso do mundo, mas não conseguiu driblar o vazio de sua existência fora dos estúdios e dos palcos.

Foi apenas mais uma menina talentosa que viu várias vezes o chão sumir debaixo dos pés e que flertava constantemente com o inferno. Só que para ela o acerto de contas chegou bem antes da hora.