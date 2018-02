Amy Winehouse: causa da morte ainda é desconhecida

AE – Agência Estado, com Associated Press

A polêmica cantora britânica Amy Winehouse, de 27 anos, foi encontrada morta hoje em sua residência em Londres. Ela lutava há anos contra problemas com drogas e álcool. A morte da cantora foi confirmada em sua casa, em Camden Square, na zona norte da capital britânica.

Segundo a polícia, a causa da morte ainda é desconhecida. De acordo com o serviço de ambulâncias da capital britânica, Winehouse já estava morta antes de as duas ambulâncias chegarem à sua casa.

A cantora alcançou a fama com o álbum “Back to Black”, cuja mistura de jazz, soul, rock e pop clássico foi um sucesso mundial. O CD ganhou cinco prêmios Grammy e fez da cantora, com seu penteado extravagante e tatuagens, uma das estrelas mais reconhecidas da música. “Eu não saí em busca da fama”, disse Winehouse à AP quando o CD “Back to Black” foi lançado. “Eu apenas faço música.”

Mas, no fim, a música foi ofuscada pela fama e pelos demônios da cantora. Os tabloides noticiavam as aparições inconstantes em shows, as brigas durante bebedeiras, períodos em hospitais e clínicas de reabilitação.

Nascida em 1983, filha do taxista Mitch Winehouse e da farmacêutica Janis, Winehouse cresceu nos subúrbios de Londres e começou sua carreira desde cedo. Quando tinha 10 anos, ela e uma amiga formaram um grupo de rap, o “Sweet ”n” Sour”. Seu disco de 2003, “Frank”, que apresenta influência do jaz, foi bem recebido e vendeu bem na Grã-Bretanha.

Logo depois, Winehouse passou por uma crise, quando terminou com seu namorado, teve problemas para compor e, como ela disse mais tarde, fumou muita maconha. “Eu passei por uma crise de criação muito longa”, disse ela em 2007. “E como escritora, sua autoestima é baseada literalmente na última coisa que você escreveu… Eu pensava, ”o que aconteceu comigo?””.

No mês passado, Amy Winehouse cancelou uma turnê na Europa após ter sido vaiada durante um show na Sérvia, por aparentemente estar bêbada demais durante a performance. O agente dela disse na época que a cantora iria se recolher para iniciar uma “recuperação”. As informações são da Associated Press.