Alterado o local do show que o Cavalera Conspiracy fará em SP no dia 17 de novembro

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso*

O local do show que o Cavalera Conspiracy fará em São Paulo no dia 17 de novembro foi alterado. Segundo assessoria de imprensa do evento, a apresentação, que seria realizada no Espaço das Américas, será feita agora no Via Marquês, casa de shows localizada na mesma região da capital paulista, na zona oeste. Para quem já havia adquirido o ingresso para o Espaço das Américas, a informação disponivel é de que eles serão válidos normalmente para o acesso ao evento nos setores indicados.

No site da Ingresso Rápido, há outra informação importante para quem adquiriu ingresso e optou pela devolução: deve comparecer ao local onde foi efetuada a compra. Quem fez a aquisição pelo callcenter e site da empresa, deve entrar em contato por meio do telefone 4003-1212, opção 5.

Os valores das entradas continuam os mesmos: R$ 120,00 (Pista) e R$ 360,00 (Camarote). A bilheteria oficial, que não cobra taxa de conveniência é a do Teatro TUCA, ao lado da PUC-SP, no bairro de Perdizes.

Uma boa novidade em relação à última informação divulgada pelo Roque Reverso sobre o show é que não apenas o Korzus será a banda convidada para São Paulo, mas também o Ratos de Porão e o Krisiun. Ou seja, pauleira pura com grandes bandas!

Como anunciado aqui anteriormente, o Cavalera Conspiracy tocará também em outras capitais brasileiras. As apresentações acontecerão no dia 15, no Rio de Janeiro (Circo Voador); no dia 16, em Belo Horizonte (BH Music Hall); e, no dia 18, em Curitiba (Master Hall).

É a primeira vez que a banda excursiona pelo Brasil, mas é a terceira vez que o grupo dos irmãos Max e Igor passa por terras paulistas. Desta vez, pelo menos, os fãs devem ter um show maior e em condições melhores que as anteriores.

Em 2010, no SWU Festival, o show do grupo foi colocado num horário que impediu quem trabalhou no dia de ver a banda pela primeira vez no Brasil. Era uma segunda-feira, véspera de feriado, e o horário agendado ficou para antes das 19 horas, algo impensável para quem trabalhava em São Paulo e precisava pegar a Marginal Tietê para chegar a Itu.

No ano passado, o grupo de Max e Igor foi uma grata surpresa na abertura da apresentação do Iron Maiden no Morumbi. O show foi ótimo, mas o fã de thrash foi obrigado a chegar muito cedo ao Estádio e viu, com certeza, bem menos músicas do que assistiria, se apresentação principal fosse só do Cavalera.

Como alertou várias vezes o Roque Reverso, a apresentação de 2012 acontece, infelizmente, no mesmo dia da show que o KISS fará na Arena Anhembi. Sim, os grupos tem sons diferentes, mas ambas as bandas tem uma legião de seguidores do heavy metal e, claro, seria muito mais inteligente colocar os eventos em dias diferentes.

Quanto aos rumores sobre as vindas do Slayer e do Mastodon a São Paulo, não será desta vez que estes nomes serão vistos no sonhado festival com o Cavalera Conspiracy. Pelo menos por aqui, nada foi confirmado e está ficando cada vez mais difícil estes grupos passarem por aqui em 2012.

Segundo a assessoria de imprensa que faz a divulgação do evento no Via Marques, o horário de abertura da casa é às 19 horas, como até pode ser visto no cartaz de divulgação. [Nota do Editor: Informação atualizada no dia 16-11-2012 –>) O horário para o início dos shows das bandas são os seguintes: Ratos de Porão (19h20); Korzus (20h45); Krisiun (21h25) e Cavalera Conspiracy (23 horas).

*Flávio Leonel é editor do ótimo blog Roque Reverso.