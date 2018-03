Alice in Chains toca em São Paulo em setembro

do blog Roque Reverso

O Alice in Chains se apresentará em São Paulo no dia 26 de setembro. Conforme a produtora XYZ Live, a banda norte-americana de Seattle tocará no Espaço das Américas.

A vendas dos ingressos começará no dia 7 de agosto pelo site www.livepass.com.br. Os valores das entradas, contudo, não foram divulgados.

O show do Alice in Chains na capital paulista acontecerá poucos dias depois de a banda se apresentar no Rock in Rio. Os músicos de Seattle estarão no festival no dia 19, no palco principal, ao lado do Metallica, do Ghost e do Sepultura com o grupo Tambours Du Bronx.

Os norte-americanos estiveram pela última vez no Brasil em 2011 no SWU Festival, Mesmo com a chuva que aumentou justamente no show da banda, a apresentação foi excelente.

Nas apresentações do Rock in Rio e do Espaço das Américas, o público brasileiro poderá ter a oportunidade de ouvir os grandes hits da carreira da banda e também as músicas do mais recente CD do grupo, “The Devil Put Dinosaurs Here”, lançado em maio deste ano.