Alice in Chains define nome e mês de lançamento de novo álbum

O Alice in Chains definiu o nome e o mês de lançamento de seu novo álbum. “The Devil Put Dinosaurs Here” é o título escolhido para o quinto disco do grupo norte-americano de Seattle que chegará para os fãs em maio de 2013.

A produção do novo trabalho é de Nick Raskulinecz. Ele já esteve com grupos, como o Foo Fighters e o Deftones.

“The Devil Put Dinosaurs Here” será o primeiro álbum de estúdio da banda desde “Black Gives Way to Blue”, de 2009, e o segundo com os vocais do bom William DuVall, que substituiu o saudoso Layne Staley, morto em 2002.

O Alice in Chains começou a trabalhar neste disco novo ainda em 2011, mas as sessões tiveram que ser adiadas por um tempo, quando o guitarrista Jerry Cantrell sofreu uma cirurgia no ombro.