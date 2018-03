Alex Courtès fala do trabalho com bandas como U2

do Estado de S. Paulo

Ele dirigiu do norte-americano Jack White, do White Stripes, ao irlandês Bono, do U2, passando pelos franceses do Daft Punk e Cassius. É muito complicado ter de dar instruções e ordens para essa constelação de pop stars?

“Pelo contrário. Essa é a distância entre um verdadeiro astro e um metido qualquer: os astros sabem muito bem qual é a diferença entre o que eles são de verdade e a pessoa pública”, contou na terça-feira, em entrevista à reportagem, o diretor de vídeos musicais francês Alex Courtés.

O profissional participa de uma mesa-redonda, neste sábado, às 19h, do festival m-v-f- (Music Video Festival), para falar do seu métier.

O painel “The French Kiss” discutirá os processos e as formas de exibição atual dos videoclipes, além de dar um painel histórico do seu desenvolvimento. Terá a participação, além de Courtès, de Ophélie Beaurepaire (diretora e organizadora do festival parisiense Protoclip, que está em sua 8.ª edição), Jules de Chateleux e Acid Washed. A moderação será de Seb Caudron.

Alex Courtès despontou no cenário do videoclipe francês dirigindo, com Martin Fougerol, filmes para bandas então emergentes do cenário gaulês, como Sébastien Tellier (“Politics”), Cassius (“Sound of Violence”), Phoenix (“If I Ever Feel”) e Air (“Premiers Symptomes”).

Formado em artes gráficas, começou fazendo tanto os clipes quanto as capas de alguns discos – é dele aquela inscrição com o nome Daft Punk na capa de “Discovery” (2001), álbum da banda, uma arte que parece imitar cristal líquido.

Foi essa formação de designer que o levou, segundo conta, a desenhar e montar o psicodelismo geométrico que resultou no famoso vídeo do White Stripes, “Seven Nation Army”, na qual a dupla americana contracena com losangos e triângulos.

Em 2003, após o sucesso estrondoso desse trabalho com Jack White (que lhe valeu um Grammy, entre outros inúmeros prêmios), Alex passou a dirigir clipes de grandes bandas, como U2 (na superprodução “Vertigo”), Wolfmother (“Woman”), e Jamiroquai, além de outros artistas como Hillary Duff, Kylie Minogue, Franz Ferdinand, Justice e Snow Patrol. Ele dirigiu, em 2011, o seu primeiro longa-metragem, “O Incidente”, e também um episódio da série cinematográfica “Os Infiéis” (“Os Infiéis Anônimos”).

MUSIC VIDEO FESTIVAL

MIS – Auditório. Avenida Europa, 158, telefone 2117-4777. Sáb., a partir das 15 h. Grátis – www.musicvideofestival.com.br