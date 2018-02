Alestorm desembarca no Brasil no próximo domingo

da equipe Combate Rock

Piratas do Metal invadem o país pela primeira vez

Após uma bela série de apresentações pela Europa, a banda Alestorm finalmente estreará no Brasil. Os Piratas do Heavy Metal se apresentam, no próximo domingo (31/03), na Inferno Club, em São Paulo. Neste momento, os escoceses estão promovendo o álbum “Back Through Time”, lançado pela Napalm Records.

Os ingressos continuam à venda na Galeria do Rock (loja Hellion) e pela internet, no site www.ingressosparashows.com.br (parcelamento em até 12x no cartão). A entrada custa R$ 60,00 (estudante) e R$ 120,00 (inteira).

Christopher Bowes (vocal), Dani Evans (guitarra), Gareth Murdock (baixo), Elliot Vernon (tecado) e Pete Alcorn (bateria) atualmente formam um dos grupos mais reverenciados no atual cenário europeu. Com uma performance bem teatral e uma sonoridade empolgante, o quinteto tem conquistado muitos fãs show após show.

Serviço São Paulo

Dark Dimensions apresenta Alestorm no Brasil

Data: 31/03

Local: Inferno Club

End: Rua Augusta, 501 – Centro

Hora: 18h – abertura da casa | 20h – Alestorm

Ingressos: R$ 60,00 (estudante) | R$ 120,00 (inteira)

Pontos de venda: loja Hellion (Galeria do Rock – somente em dinheiro)

Venda Online: www.ingressosparashows.com.br (parcelamento em até 12x no cartão)

Imprensa: (13) 9161.6267 – press@theultimatemusic.com